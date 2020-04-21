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Амбициозные планы Samsung по созданию датчика камеры 600 Мп. По словам руководителя компании, следующий план Samsung - представить камеры, которые превосходят человеческое восприятие, и это могло бы начаться с разработки датчика на 600 мегапикселей.

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Говорят, что человеческие глаза могут воспринять лишь 500MP

По словам Yongin Park, который является руководителем группы Sensor Business, человеческие глаза воспринимают около 500 мегапикселей. Многие смартфоны и фотокамеры обладают разрешением лишь от 12 до 100 мегапикселей, следовательно, можно смело утверждать, что Samsung потребуется очень много времени для достижения разрешения в 600 мегапикселей.

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Однако, если "корейский гигант" достигнет этого уровня качества камер, то такой датчик действительно превзойдет возможности человеческого глаза.

На данный момент самой лучшей камерой с точки зрения количества мегапикселей является камерофон Galaxy S20 Ultra. Флагман оснащен сенсором 108MP, но Samsung не останавливается на достигнутом. Поступают сообщения о том, что технологический гигант планирует выпустить 150-мегапиксельную камеру во втором квартале 2020 года. Хотя нет уверенности, появится ли этот 150-мегапиксельный датчик в грядущем семействе Galaxy Note 20, существует вероятность, что он может стать частью будущего флагмана Galaxy S21.

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