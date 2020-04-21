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Samsung намерена создать камеру с разрешением выше, чем может воспринять человеческий глаз (600 мегапикселей)

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Амбициозные планы Samsung по созданию датчика камеры 600 Мп. По словам руководителя компании, следующий план Samsung - представить камеры, которые превосходят человеческое восприятие, и это могло бы начаться с разработки датчика на 600 мегапикселей.

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Говорят, что человеческие глаза могут воспринять лишь 500MP

По словам Yongin Park, который является руководителем группы Sensor Business, человеческие глаза воспринимают около 500 мегапикселей. Многие смартфоны и фотокамеры обладают разрешением лишь от 12 до 100 мегапикселей, следовательно, можно смело утверждать, что Samsung потребуется очень много времени для достижения разрешения в 600 мегапикселей.

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Однако, если "корейский гигант" достигнет этого уровня качества камер, то такой датчик действительно превзойдет возможности человеческого глаза.

На данный момент самой лучшей камерой с точки зрения количества мегапикселей является камерофон Galaxy S20 Ultra. Флагман оснащен сенсором 108MP, но Samsung не останавливается на достигнутом. Поступают сообщения о том, что технологический гигант планирует выпустить 150-мегапиксельную камеру во втором квартале 2020 года. Хотя нет уверенности, появится ли этот 150-мегапиксельный датчик в грядущем семействе Galaxy Note 20, существует вероятность, что он может стать частью будущего флагмана Galaxy S21.

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Американский ресурс заявляет, что, вполне возможно, Samsung выпустит свою первую 600-мегапиксельную камеру для автомобильного сегмента, и, если этот план будет реализован, то, возможно, мы когда-нибудь обязательно увидим реализацию такой камеры на передней панели смартфона.

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E1nher1
12:59
Это все в будущем. Сказали же, что первоначально все это дело будет в автомобильном секторе развиваться.
Samsung намерена создать камеру с разрешением выше, чем может воспринять человеческий глаз (600 мегапикселей)
smaximaa
12:58
инженерик 9900к, не путай)
Чеки с компенсацией за покупку AMD FX начали поступать к американским клиентам компании
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Это при каком размере сенсора? Он хоть в смартфон уместится? Аккумулятора хоть на десяток фоток хватит?
Samsung намерена создать камеру с разрешением выше, чем может воспринять человеческий глаз (600 мегапикселей)
skydan
12:54
Дело в том, что пиксели будуть обьединятся а блоки по 32 штуки и на выходе будем получать обычные 16 МП фотки
Samsung намерена создать камеру с разрешением выше, чем может воспринять человеческий глаз (600 мегапикселей)
smaximaa
12:53
ну ты первый про успех начал))
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smaximaa
12:51
дык, я не жду "раскрытия" потанцевала, а сразу им пользуюсь ;)
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