Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Humble Bundle предлагает забрать 13 игр для ПК за 20 долларов, часть заработанной с продаж прибыли поступит в International Medical Corps, в организацию, которая борется с коронавирусом.

реклама

В этом месяце Humble Bundle предлагает забрать набор игр от издательства 2K, часть заработанных средств с продажи которого поступит в International Medical Corps, глобальную некоммерческую организацию, оказывающую гуманитарную помощь, которая занимается спасением жизней и в данный момент борется с коронавирусной инфекцией.

реклама

Как было и с другими наборами Humble Bundles, вы можете выбрать, сколько вы заплатите, но чем больше будет ваше пожертвование, тем больше игрушек вам достанется. Комплект Game Together Bundle оценен примерно в 500 долларов, но вы можете получить все 13 игр всего за 20 долларов до 28 апреля

Всего за 1 доллар вы получите The Darkness 2 , Spec Ops: The Line , Sid Meier's Pirates! и Carnival Games VR . Spec Ops: The Line является одним из самых наводящих на размышления военных шутеров, когда-либо сделанных, в то время как The Darkness 2 - недооцененный, но очень неплохой шутер от первого лица.

реклама

Если вы заплатите средний взнос (в настоящее время $ 11), вы разблокируете еще четыре дополнительные игры: BioShock: The Collection, The Golf Club 2019, Sid Meier's Civilization III: Complete и NBA 2K Playgrounds 2 . В BioShock: The Collection все три части BioShock. Для любителей спорта есть NBA 2K Playgrounds 2.

Добавьте 20 долларов, и вы получите еще пять игр, которые включают в себя прошлогодние спортивные симуляторы - NBA 2K20 и WWE 2K20.

реклама

Само собой, набор 2K Game Together Humble Bundle - это просто отличное предложение. В общем, вы можете забрать 16 игр (включая сборники) всего за 20 долларов.

Давайте поблагодарим издателя 2К и Humble Bundle за то, что они нам дарят возможность победить коронавирус, играя в компьютерные игры.