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На Aliexpress и в самом Китае резко выросла доля поддельных процессоров Intel

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Согласно новому отчету HKEPC, в китайских магазинах появилось огромное количество поддельных процессоров Intel. От этого не были застрахованы даже достаточно крупные магазины. Из китайских магазинов изымается огромное количество контрафактных процессоров Intel. Компания Intel советует приобретать свои процессоры только у официальных поставщиков. 

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Поддельные процессоры Intel и AMD циркулировали на рынке розничной торговли б/у процессорами в течение многих лет. Основная афера заключается в том, что сторонние посредники пытаются продать покупателям процессор, который отличается от того, который они заказали. Это может быть достигнуто разными способами, наиболее распространенным примером является фальсификация IHS, то есть, использование банальной замены крышки процессора, на которой есть важная информация о самом ЦП: название процессора, номер партии, тактовая частота, официальный логотип.

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Но заменять крышку абсолютно необязательно. Довольно часто мошенники также гравируют процессоры, что, конечно, более трудозатратно, но зато такие процессоры намного реалистичнее выглядят и могут ввести в заблуждение даже опытных пользователей ПК.

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Были обнаружены процессоры, которые поставляются с модифицированными печатными платами, мошенники продавали процессоры Intel 8-го и 9-го поколения на печатных платах с верной схемой расположения выводов, но на самой плате не было кристалла процессора. 2D матрица, которая содержит серийный номер процессора, и 3-5-значные номера на печатной плате также были изменены для соответствия с новыми ЦП.

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Intel собирается начать суды с недобросовестными продавцами.

На данный момент покупателям процессоров Intel рекомендуется избегать китайских онлайн-магазинов (таких как Aliexpress), поскольку вероятность мошенничества с поддельными процессорами Intel очень высока.

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