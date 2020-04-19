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Нед Люк, который сыграл Майкла в Grand Theft Auto V, хочет, чтобы вы забыли обо всем, что знаете о GTA 6. Единственная достоверная информация об игре никогда не выйдет за пределы стен Rockstar.

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Неда Люка, актера, который подарил свой голос Майклу Де Санта в GTA 5 от Rockstar, годами спрашивали о теоретической GTA 6, и теперь он записал сообщение для всех, с единственной достоверной информацией о будущей игре Rockstar.

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В прямом эфире в Instagram вместе с Шоном Фонтено, актером озвучки, который сыграл Франклина Клинтона в игре, Люк дал ответ людям, ищущим информацию о GTA 6. Нед Люк заявил, что никто за пределами Rockstar ничего не знает о готовящейся игре.

Видео больше не в Instagram, но одному пользователю Twitter удалось сохранить запись этого прямого эфира.

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«Говорят, действия GTA 6 будут разворачиваться в Vice City- как эти люди получают всю эту информацию?», Недоверчиво говорит Люк. «Люди, вы не понимаете? Не верьте ничему, что вы видите в Интернете от BossManF *** TheWorld, или как там их звать, или кого-либо из этих парней», - говорит он, ссылаясь на конкретного «лидера» GTA.

«У них нет инсайдерской информации», - продолжает он. «Все заголовки - это просто наживка. Вот если что-то скажут Rockstar, то вы узнаете».

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