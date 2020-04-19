Актер озвучки из Grand Theft Auto 5 заявил, что в интернете не может быть достоверной информации о GTA 6
Нед Люк, который сыграл Майкла в Grand Theft Auto V, хочет, чтобы вы забыли обо всем, что знаете о GTA 6. Единственная достоверная информация об игре никогда не выйдет за пределы стен Rockstar.
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Неда Люка, актера, который подарил свой голос Майклу Де Санта в GTA 5 от Rockstar, годами спрашивали о теоретической GTA 6, и теперь он записал сообщение для всех, с единственной достоверной информацией о будущей игре Rockstar.
рекламаВ прямом эфире в Instagram вместе с Шоном Фонтено, актером озвучки, который сыграл Франклина Клинтона в игре, Люк дал ответ людям, ищущим информацию о GTA 6. Нед Люк заявил, что никто за пределами Rockstar ничего не знает о готовящейся игре.
Видео больше не в Instagram, но одному пользователю Twitter удалось сохранить запись этого прямого эфира.
реклама«Говорят, действия GTA 6 будут разворачиваться в Vice City- как эти люди получают всю эту информацию?», Недоверчиво говорит Люк. «Люди, вы не понимаете? Не верьте ничему, что вы видите в Интернете от BossManF *** TheWorld, или как там их звать, или кого-либо из этих парней», - говорит он, ссылаясь на конкретного «лидера» GTA.
«У них нет инсайдерской информации», - продолжает он. «Все заголовки - это просто наживка. Вот если что-то скажут Rockstar, то вы узнаете».
рекламаВероятно, что выход GTA 6 будет на консолях уже следующего поколения и нам предстоит ждать еще очень много времени в том числе и из-за пандемии, "благодаря" которой, сотрудники Rockstar вынуждены работать прямо из дома.
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