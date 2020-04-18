Названы лучшие процессоры для игрового компьютера по версии журнала PC GAMER
Уважаемый среди западных геймеров журнал PC GAMER буквально несколько часов назад составил свежий рейтинг лучших игровых процессоров на 2020 год. Результаты тестирования и сам топ процессоров вас серьезно удивит.
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На первом месте расположился процессор Intel Core i9-9900K. Довольно странное решение, так как лидером среди процессоров не стал ни более экономный вариант в лице i9-9900KF, ни "максимальный" i9-9900KS. Авторитетный западный журнал сравнил процессор от Intel с Threadripper 3970X, признав последний менее производительным в играх. А i9-9900K же, по мнению PC GAMER, более экономный вариант для геймеров. Западные эксперты также порекомендовали использовать NZXT Kraken X62 в качестве системы охлаждения процессора.
реклама"Серебро" получил процессор Intel Core i7-9700K. Опять же, западные специалисты не упомянули более выгодный вариант в лице Intel Core i7-9700KF, который обеспечивает ту же производительность, но за меньшие деньги. А также имеет чуть больший разгонный потенциал. PC GAMER назвал и минусы данного решения: отсутствие технологии HT и "ограниченный разгон". Что же, таково было мнение западного журнала.
"Бронзовую награду" получил процессор AMD Ryzen 9 3900X. По мнению журнала PC GAMER, это лучший процессор от AMD "для игр и всего остального". Редакция западного журнала пришла к выводу, что AMD Ryzen 9 3900X при одинаковой стоимости с i9 9900K имеет на 50% больше ядер, а также "неплохой комплектный кулер" (видимо, сравнительно). Однако, решение от AMD уступает эквиваленту от Intel в играх на 8%, что может быть важным для профессиональных геймеров, играющих на минимальных настройках с мониторами на 240 Гц. Хотя PC GAMER отмечает, что большинство геймеров просто не заметит разницы в производительности.
рекламаЛишь четвертого места удостоился AMD Ryzen 7 3700X. PC GAMER отметил, что этот процессор от "красных" отстает от конкурента в лице I7 9700K на 9%. При этом в профессиональных задачах Ryzen 7 3700X будет быстрее "синего" конкурента на 18%. Важным упущением тестеров журнала PC GAMER выступает то, что частоты процессоров указаны не были.
Пятое место занял Intel Core i5-9400F. PC GAMER расположил данный процессор от Intel на пятом месте, объяснив свое решение тем, что этот процессор имеет в комплекте "отличный кулер", а также неплохую производительность за малую стоимость. Редакция журнала рекомендует использовать материнскую плату с чипсетом H370 для данного процессора.
рекламаШестого места удостоился AMD Ryzen 5 3600. Тут западный журнал дал весьма сомнительный комментарий, который гласил, что якобы Ryzen 5 3600 отстает от Ryzen 9 3900X всего на 5% при использовании видеокарты RTX 2080 Ti. "Эксперты" PC GAMER рекомендуют использовать этот процессор в связке с видеокартой RX 590 или RX 5700.
Седьмое место в топе заслужил AMD Ryzen 5 2600. PC GAMER опять приводит сомнительные утверждения, заявляя, что данный процессор от "красных" отстает лишь на 12% от i9 9900K, если использовать видеокарту уровня RTX 2080 Ti. Весьма странно, что не был упомянут ставший культовым Ryzen 5 1600 с маркировкой "AF", ведь по сути он является копией более дорогого Ryzen 5 2600. Видимо западные геймеры не привыкли к разумной экономии...
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Последнее место в топе занял AMD Ryzen 5 3400G. Редакция PC GAMER посчитала данный процессор лучшим выбором для сверхбюджетных сборок.
Таков был топ процессоров от журнала PC GAMER.
Также советую вам ознакомиться с парой графиков от PC GAMER, отражающих результаты замеров производительности целого ряда процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey.
Больше графиков вы можете найти в оригинальной статье от PC GAMER.
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