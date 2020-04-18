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Названы лучшие процессоры для игрового компьютера по версии журнала PC GAMER

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Уважаемый среди западных геймеров журнал PC GAMER буквально несколько часов назад составил свежий рейтинг лучших игровых процессоров на 2020 год. Результаты тестирования и сам топ процессоров вас серьезно удивит.

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На первом месте расположился процессор Intel Core i9-9900K. Довольно странное решение, так как лидером среди процессоров не стал ни более экономный вариант в лице i9-9900KF, ни "максимальный" i9-9900KS. Авторитетный западный журнал сравнил процессор от Intel с Threadripper 3970X, признав последний менее производительным в играх. А i9-9900K же, по мнению PC GAMER, более экономный вариант для геймеров. Западные эксперты также порекомендовали использовать NZXT Kraken X62 в качестве системы охлаждения процессора.

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"Серебро" получил процессор Intel Core i7-9700K. Опять же, западные специалисты не упомянули более выгодный вариант в лице Intel Core i7-9700KF, который обеспечивает ту же производительность, но за меньшие деньги. А также имеет чуть больший разгонный потенциал. PC GAMER назвал и минусы данного решения: отсутствие технологии HT и "ограниченный разгон". Что же, таково было мнение западного журнала.

"Бронзовую награду" получил процессор AMD Ryzen 9 3900X. По мнению журнала PC GAMER, это лучший процессор от AMD "для игр и всего остального". Редакция западного журнала пришла к выводу, что AMD Ryzen 9 3900X при одинаковой стоимости с i9 9900K имеет на 50% больше ядер, а также "неплохой комплектный кулер" (видимо, сравнительно). Однако, решение от AMD уступает эквиваленту от Intel в играх на 8%, что может быть важным для профессиональных геймеров, играющих на минимальных настройках с мониторами на 240 Гц. Хотя PC GAMER отмечает, что большинство геймеров просто не заметит разницы в производительности.

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Лишь четвертого места удостоился AMD Ryzen 7 3700X. PC GAMER отметил, что этот процессор от "красных" отстает от конкурента в лице I7 9700K на 9%. При этом в профессиональных задачах Ryzen 7 3700X будет быстрее "синего" конкурента на 18%. Важным упущением тестеров журнала PC GAMER выступает то, что частоты процессоров указаны не были.

Пятое место занял Intel Core i5-9400F. PC GAMER расположил данный процессор от Intel на пятом месте, объяснив свое решение тем, что этот процессор имеет в комплекте "отличный кулер", а также неплохую производительность за малую стоимость. Редакция журнала рекомендует использовать материнскую плату с чипсетом H370 для данного процессора.

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Шестого места удостоился AMD Ryzen 5 3600. Тут западный журнал дал весьма сомнительный комментарий, который гласил, что якобы Ryzen 5 3600 отстает от Ryzen 9 3900X всего на 5% при использовании видеокарты RTX 2080 Ti. "Эксперты" PC GAMER рекомендуют использовать этот процессор в связке с видеокартой RX 590 или RX 5700.

Седьмое место в топе заслужил AMD Ryzen 5 2600. PC GAMER опять приводит сомнительные утверждения, заявляя, что данный процессор от "красных" отстает лишь на 12% от i9 9900K, если использовать видеокарту уровня RTX 2080 Ti. Весьма странно, что не был упомянут ставший культовым Ryzen 5 1600  с маркировкой "AF", ведь по сути он является копией более дорогого Ryzen 5 2600. Видимо западные геймеры не привыкли к разумной экономии...

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Последнее место в топе занял AMD Ryzen 5 3400G. Редакция PC GAMER посчитала данный процессор лучшим выбором для сверхбюджетных сборок.

Таков был топ процессоров от журнала PC GAMER.

Также советую вам ознакомиться с парой графиков от PC GAMER, отражающих результаты замеров производительности целого ряда процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey.

Больше графиков вы можете найти в оригинальной статье от PC GAMER.

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