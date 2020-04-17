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Вы все еще мечтаете об игровом кресле? А компания Cougar предлагает вам новый уровень комфорта и имиджа, с которым вы забудете о "типичных" ездящих игровых креслах, ставших мейнстримом. Игровой диван - вот, к чему должен стремиться каждый геймер.

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Компания Cougar выпустила серию настоящих игровых диванов, которые, по ее утверждению, станут идеальным "седлом" для долгих сольных игровых сессий. Скоро будут доступны модели диванов в оранжевом, синем, зеленом или розовом цвете, чтобы соответствовать вашему интерьеру в "игровой" комнате.

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Игровой диван RANGER призван доставить вам те же ощущения, которые вы испытываете, находясь в престижном авиалайнере. Но и это еще не все. Компания Cougar оказалась умнее большинства авиакомпаний и сделала куда более продуманный диван, чем те кресла, что стоят в салонах элитных самолетов.

Вам ничего не помешает просто откинуться под углом в 160 градусов и вздремнуть после тяжелой игры.

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Само кресло весит целых 35 килограмм и имеет довольно большие габариты, поэтому вам стоит подумать заранее, как и где его расположить. Кстати говоря, грузоподъемность данного кресла составляет 160 кг, то есть, оно выдержит любого киберспортсмена.

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Будьте уверены, что игровые диваны в скором будущем затмят игровые кресла, это намного удобнее, чем может показаться. Особенно, если вы играете или работаете за компьютером по 8 часов в день и больше.

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Цена такого "счастья", кстати говоря, весьма демократичная. Стать обладателем такого дивана можно всего за 25000 рублей.