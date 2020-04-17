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В связи со скорым выходом консолей нового поколения, твердотельные накопители становятся стандартом для любого современного геймера. Благо, что цены на них с каждым днем все вкуснее и вкуснее. И уже сегодня накопитель формата M.2 - это не игрушка для богачей, а вполне себе массовый и современный девайс. И в наше время принято говорить как о народных не просто о накопителях с небольшой емкостью, куда можно поставить операционную систему, парочку программ и 1-2 современных игрушки. Нет, уже сегодня NVMe SSD объемом в 500 и даже 1000 гигабайт стали достижимыми для среднестатистического геймера, который более-менее в тренде.

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И вот один из иностранных сайтов предлагает отличные накопители Western Digital WD BLACK SN750 NVMe M.2 2280 по весьма адекватным и демократичным ценам. Самый "вкусный" NVMe накопитель, конечно, уже раскупили, ведь цена его была снижена на целых 45$. Но у вас все еще есть возможность обзавестись M.2 накопителем объемом в 500 Gb по столь же привлекательной цене.

Стоит принять во внимание тот факт, что вам предлагается один из самых быстрых потребительских твердотельных накопителей, доступных в настоящее время, с производительностью, аналогичной Samsung 970 Evo Pro.

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Если кто-то из читателей сейчас находится в США или имеет друзей от туда, то вам обязательно стоит приобрести подобный накопитель.

Пусть даже большинство из нас не находятся в США или в странах Западной Европы, и даже не имеют от туда друзей, чтобы воспользоваться данным предложением, но такие сказочные цены намекают, что и до нас когда-нибудь дойдут отличные M.2 накопители по бросовым ценам, надо только подождать.