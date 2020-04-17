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AverMedia выпустила первую в мире внешнюю карту захвата, способную записывать геймплей в 4K HDR 60 FPS

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Представим, что среднестатистическая сборка игрового ПК обходится в 500$. Пусть без учета кресла, периферии и монитора. А теперь представьте, что компания Avermedia, известная как производитель топового мультимедийного оборудования, выпустила новую внешнюю карту захвата, рекомендованная цена которой в США cоставляет 450$!

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Live Gamer BOLT - это высокотехнологичная внешняя карта захвата, причем, первая в мире, которая позволит вам записывать геймплей с любого устройства в 4K+60FPS+HDR, либо 1080p+240FPS, либо же 1440p+144FPS.

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Согласитесь, что звучит крайне мощно? Live Gamer BOLT можно сравнить с Live Gamer 4K, цена которой в нашей рознице составляет 20 000 рублей. В принципе, те же возможности, но в портативном форм-факторе. Достаточно "кусающаяся" цена - это не единственный нюанс Live Gamer BOLT. Исходя из названия, не сложно догадаться, что эта карта захвата потребует порт Thunderbolt 3.

Чтобы раскрыть все прелести данной карты захвата, в дополнение к порту Thunderbolt 3 для Live Gamer BOLT требуется не самый слабый ПК.

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Сайт производителя предоставляет информацию о минимальных требованиях для своей новейшей внешней карты захвата. Для того, чтобы "раскрыть потенциал" Live Gamer BOLT, вам как минимум потребуется процессор с четырьмя ядрами и способный работать с памятью типа DDR4, объем которой должен составлять минимум 8 гигабайт, а скорость работы от 2400 мегагерц. Как минимум, это означает, что кому-то стоит задуматься об апгрейде своего ПК и разгоне системы. В качестве видеоадаптера вам также будет необходимо решение начиная от GTX 1050 TI. Выполнение данных требований обеспечит вам запись геймплея в 4K+60FPS+HDR.

Однако, если вы планируете записывать геймплей в "стандартных" 1080p и 60 FPS, то вам потребуется какой-нибудь начальный процессор от Intel на микроархитектуре Ivy Bridge c 4 ядрами, 4 гигабайта оперативной памяти и видеокарта уж совсем начального уровня (от GTX 650).

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Но немаловажным также является и тот факт, что вам необходимо быть обладателем операционной системы Windows 10. Более старые версии OC не поддерживаются.

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