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В то время как Capcom уже успели выпустить второй ремейк Resident Evil, да и уже который год как монополизировали сегмент высококачественных японских хоррор-игр, зарабатывая миллионы долларов на "старых играх в новой обертке", ее главный конкурент в лице Konami, подаривший нам Silent Hill, почему-то затаился и говорит о своей великой франшизе лишь намеками на то, что "Тихий Холм" не был покинут.

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Но не стоит забывать, что Konami - это японцы, которым свойственно выжидать удачного момента. И, вполне возможно, что компания нанесет "сокрушительный удар по Capcom" именно тогда, когда этого никто не будет ждать.

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Но за последнюю неделю в сети стали набирать обороты новости о новом Silent Hill, а точнее, о перезапуске серии. Некоторое время назад Konami дала первые комментарии о своей франшизе, заявив изданию Rely on Horror, что франшиза не забыта, но возрождать великую серию SIE Japan Studio и признанный гений Кодзима со своей Kojima Productions уж точно не будет.

Далее один из завсегдатаев форума ResetEra заявил, что ремейк Silent Hill все-таки создается, а, самое главное, руку к его созданию приложат великий композитор Акира Ямаока, способный создать величественную и гнетущую музыку, дизайнер Масахиро Ито и режиссер Кейитиро Тояма. А возрождение серии "куется" в SIE Japan Studio.

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Далее же иллюстратор "расчлененных обнаженных тел" Суэхиро Маруо посетил один из офисов Konami, расположенный в Токио. После этого он "на зло фанатам" подлил масла в огонь споров о перезапуске франшизы, выложив в своем Instagram пару историй.

реклама Но и на этом факты не заканчиваются! Буквально пару дней назад уважаемый инсайдер под ником Dusk Golem заявил, что над перезапуском Silent Hill работают те же самые деятели, приложившие руку к первой игре серии. То есть, информация от пользователя ResetEra подтверждается. Но и на этом факты не заканчиваются! Буквально пару дней назад уважаемый инсайдер под ником Dusk Golem заявил, что над перезапуском Silent Hill работают те же самые деятели, приложившие руку к первой игре серии. То есть, информация от пользователя ResetEra подтверждается. Также из всех слухов проскальзывает информация о том, что игра будет эксклюзивом PlayStation 5 (хотя бы временно). Лично я склонен предполагать, что ремейк Silent Hill будет одной из стартовых игр для PS 5, так как это станет веским поводом обзавестись консолью нового поколения.

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