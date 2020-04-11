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Вслед за новостью о новом геймпаде от Sony для PlayStation 5, поступила информация о том, что Valve также намерены перевыпустить свой контроллер. Видимо, Гейб Ньюэлл решил конкурировать сразу на двух фронтах. Valve успешно справляется с Epic Games Store, уже как две недели подряд ежедневно раздавая бесплатно множество разнообразных игр. Теперь компанию Valve "открывает второй фронт" и, скорее всего, будет конкурировать с Sony и Microsoft за денюжки геймеров, введя на рынок свой обновленный геймпад как своеобразную альтернативу консольным гигантам.

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Судя по всему, новая версия Steam Controller обзаведется заменяемыми компонентами. Вам никто не помешает, например, заменить один из стиков на крестовину.

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Вполне ожидаемо, что возможность кастомизировать геймпад придаст ему дополнительное удобство в эксплуатации. Но другой вопрос - насколько эта возможность кастомизации отразится на долговечности устройства. Ведь постоянная замена составляющих может привести к различным механическим повреждениям частей геймпада. А если ту же крестовину или стик можно будет легко заменить без каких-либо инструментов, то насколько надежна будет их фиксация и не столкнутся ли геймеры с тем, что стик или крестовина просто слетят во время активной и агрессивной игры? Это нам только предстоит узнать...