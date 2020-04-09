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В прошлой части...

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В прошлой части обзора мы уже успели оценить комплектацию, внешний вид и простоту установки блока питания из новой линейки AeroCoool.

Многие читатели были огорчены тем, что, мол, "тема нового блока питания от AeroCool не раскрыта", обошлось без "фейерверков", экспериментов и технического анализа блока питания.

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Будет "горячо"?

Но беспокоиться не стоило, обзор изначально подразумевал разделение на две части. И все недосказанности об AeroCool Aero white 700W будут раскрыты в данной статье.

И да, в этой части обзора я решил провести тот эксперимент, который многие из вас так ждут. Мы по-настоящему "прожарим" старший блок питания из новой линейки от AeroCool! Он "вступит в битву" с двумя достаточно прожорливыми видеокартами и со старым горячим I7 920, тепловыделение которого составляет 150 ватт! Мы попытаемся выяснить, насколько "взрывоопасен" новый блок питания, как сильно греется его элементная база, и болеет ли он просадками по линиям питания. Готовы приступить к эксперименту?

Тестовый стенд

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Материнская плата: Asus P6T SE;

Процессор: Intel core I7-920 (TDP ~150W);

Система охлаждения процессора: ASUS PM007-8LB4W;

Накопитель: Samsung SSD 850 120GB;

Видеоадаптеры: Sapphire Radeon HD 7970 (TDP ~250W), Palit GTX 260 (TDP ~182W);

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 1280x1024;

Корпус: открытый стенд из Krauler M4803;

Операционная система: Windows 10 x64.

Блок питания AeroCool Aero white 700W тестировался на следующей конфигурации:

Замеры напряжений проводились при помощи мультиметра от MASTECH, модель MAS830L.

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Нагрузка на систему производилась при помощи программ Aida 64 Extreme, Furmark, OCCT.

Перед началом тестирования предлагаю вам ознакомиться с "начинкой" этого блока питания.

Технический осмотр блока питания AeroCool Aero white 700W

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Итак, начнем с электрических показателей. На 3.3 и 5-вольтовых линиях максимальный выходной ток составляет 20 ампер, а на линии 12 вольт максимальный выходной ток достигает 55 ампер. 12-вольтовая линия способна обеспечить 660 ватт выходной мощности. Согласно сертификату, КПД блока составляет более 80 процентов.

Теперь перейдем к вентилятору.Тут используется довольно тихий 120мм вентилятор Shenzhen DWPH EFS-12E12H. Особенность этого вентилятора заключается в том, что он основан на подшипнике скольжения. Что, с одной стороны, является явным минусом, особенно в долгосрочной перспективе, так как спустя несколько лет работы этот вентилятор может стать намного более шумным, но, с другой стороны, такой вентилятор можно обслужить и в случае чего просто смазать.

К великому сожалению, если отдернуть наклейку, то можно заметить, что данный вентилятор относится к "необслуживаемым". То есть, для его смазывания потребуется аккуратно снять пропеллер.

Теперь же перейдем к рассмотрению схемотехники этого блока питания. Для наглядности сравним схемотехнику AeroCool Aero white 700W с устройством "внутренностей" моего старого блока питания в лице Thermaltake TR2 600W.

В глаза сразу бросается плата и элементная база блока питания, небрежно залитые термоклеем. Также стоит заметить, что радиаторы используются достаточно тоненькие, особенно, если сравнивать их с теми, которые используются в Thermaltake, хотя мощность последнего на целых 100 ватт меньше. Хочется похвалить AeroCool, за использование термистора (терморезистора) и плавкого предохранителя. Входной фильтр блока питания достаточно богат на разнообразные элементы, если учитывать стоимость этого блока.

Также стоит принять во внимание, что часть элементов входного фильтра была распаяна на отдельной небольшой плате.

Электролитический сглаживающий конденсатор APFC производства Toshin Kogyo и, соответственно, японского происхождения - это, конечно, хорошо, но его характеристики в виде вольтажа и емкости могли быть лучше. Для сравнения: 105 градусный конденсатор в Thermaltake на 600W имеет большие емкость и вольтаж. Но и не стоит забывать, что блоки питания немного разного уровня.

Сборки Шоттки в блоке питания используются MOSPEC S40M60C. Распаяны они в количестве 4 штук с обеих сторон радиатора. Также на том же радиаторе присутствует пара диодов Шоттки MBR4045CT.

За выпрямление тока отвечает китайский диодный мост GBU806.

Сразу за диодным мостом следует термистор MF72-3D15, служащий для подавления пускового тока. Перед ним можно наблюдать пару Y-конденсаторов.

В модуль активного PFC включены четыре полевых транзистора ITA20N50R.

В AeroCool Aero white 700W используется контроллер дежурного питания DP2358, а за всевозможные защиты отвечает ШИМ-контроллер GR8329N.

Микросхема, отвечающая за работу APFC, распаяна на отдельной печатной плате. К сожалению, ее маркировку считать не получается даже в очках, но это явно что-то похожее на cm6805bg.

И вот мы подобрались к самому важному для многих в блоке питания- к конденсаторам. К великому сожалению, чудес не бывает. Все конденсаторы в блоке питания, за исключением главной "бочки", производства Asia X, то есть, Китай. Емкость этих конденсаторов также оставляет желать лучшего по 12-вольтовой линии.

На мой взгляд, рассматривать тут больше нечего. Вполне достойная начинка для бюджетника. За исключением некоторых элементов, этот блок питания схож с AeroCool Cyclon. В принципе, находятся они примерно в одной ценовой категории.

Итак, я не закручиваю на винты крышку блока питания и мы переходим к его тестированию...

Запуск системы и первые трудности...

Для максимальной и при этом реальной нагрузки на блок питания я решил задействовать сразу две "прожорливые" видеокарты. "Безумность" же этого эксперимента заключается в том, что есть у меня лишь две абсолютно разные видеокарты. Мало того, что они из разных "лагерей", так и разница в их возрасте составляет целых 3 года! Вопрос был в том, как нагрузить эти видеокарты параллельно...

И вот тестовый стенд был собран, компьютер запустился. О какой-либо тишине можно было просто забыть, система "завыла" так громко, что ее "вой" был слышен даже за пределами комнаты, если пройтись возле закрытой двери.

Шум был вызван "ревущими" Palit GTX 260 и процессорным кулером ASUS PM007-8LB4W.

Для начала я решил зайти в биос, чтобы сверить его показания по напряжениям с показаниями мультиметра и заодно проверить, сколько такая система будет потреблять в простое.

Сразу скажу, что я замеряю напряжение на линии 5 вольт и 12-вольтовой линии.



Я могу сказать, что мой мультиметр достаточно точный, а показания в биос явно лгут. Также стоит заметить, что по 12-вольтовой линии нет полноценных 12 вольт. Хотя напряжение в 11.96 вольт является вполне нормальным.

И далее я вышел из биос, попытался загрузиться, но система "крашилась" еще на этапе загрузки. Дело было в глючном PCI-E слоте моей материнской платы.



Я переставил вторую видеокарту в следующий PCI-E слот и система запустилась.

Но появилась другая проблема, связанная с тем, что на вторую видеокарту система "не видела" драйвера, хотя обе карты определялись в GPU-Z. Эту проблему я решил обыкновенной установкой драйверов.



Далее я столкнулся со следующей проблемой: ни Aida64 Extreme, ни Furmark не могли нагрузить эти видеокарты одновременно. Проблема решилась следующим образом: одну видеокарту я нагрузил через Furmark, а другая карта проходила тестирование в Aida64.

Также нагружен был и процессор. По расчетам система должна была потреблять около 600 ватт.

Во время тестирования я также замерил мультиметром напряжения по линиям.

12-вольтовая линия неплохо так просела, но напряжение на ней держалось в пределах нормы.

Да, ко всему прочему я сделал второй прогон в Linpack, чтобы дать еще большую нагрузку на блок питания.

5-вольтовая линия же вовсе не просела, а даже задрала напряжение.

Замеры температур на элементной базе блока питания

Тестирование проводилось около часа. За это время блок питания должен был прогреться как следует. Что касается работы вентилятора блока, то под высокой нагрузкой был слышен небольшой свист от вентилятора.

Надеюсь, вы еще не забыли, что я не закрепил крышку блока питания?

Во время тестирования я просто выключил блок питания с кнопки быстро сдернул с него крышку и приступил к замерам..

Главный трансформатор прогрелся до 60 градусов.

Трансформатор дежурного питания прогрелся до 61.4 градусов.

Температура радиатора с закрепленными сборками Шоттки составила 58.3 градуса.

Температура на дросселе оказалась 59.5 градусов.

Конденсаторы прогрелись до 56 градусов.

Температура диодного моста составила почти 42 градуса.

А полевые транзисторы прогрелись всего до 50 градусов.

Заключение

И вот подошло к концу тестирование нового блока питания AeroCool Aero white 700W. В принципе, этот блок питания показал себя как достойный бюджетник. К плюсам представителя новой линейки AeroCool можно отнести большую мощность, богатый на элементы входной фильтр, наличие сглаживающего высоковольтного конденсатора японского производства, активный PFC и всевозможные защиты. Также порадовали неплохие температурные показатели даже при такой серьезной нагрузке c двумя видеокартами и горячим процессором.

Но без минусов тут тоже не обошлось. AeroCool сэкономили на всех остальных конденсаторах, заполнив блок питания китайскими Asia X, а ёмкости конденсаторов по 12-вольтовой линии оставляют желать лучшего для 700-ватной модели. Менее существенным, но все же минусом выступают тонкие радиаторы, для 700-ватного блока питания AeroCool могли бы поставить радиаторы чуть толще. Да, и стабилизация. Все в пределах нормы, блок питания бюджетный, но могло бы быть лучше.

Я считаю, что AeroCool Aero white 700W отлично подойдет начинающим майнерам. А остальные могут рассмотреть менее мощные модели блоков питания из этой линейки, так как сейчас AeroCool можно похвалить за весьма неплохую бюджетную линейку блоков питания, хотя еще есть куда расти.