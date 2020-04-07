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Стример и блогер под ником Super Louis 64 мастерски проходит игры весьма необычными способами.

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Например, всего несколько часов назад он смог "осилить" Dark Souls 3, играя на манипуляторе Ring Fit Adventure от портативной игровой приставки Nintendo Switch.

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По всей видимости видеоблогер не принимает традиционные физические упражнения и решает поддержать физическую форму в условиях пандемии при помощи игр.

Он просто взял в руки контроллер Ring Fit, надел на ногу JoyCon и прошел игру при помощи "физических усилий".

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Поиграть в Halo на бананах? Легко! Энтузиаст смастерил из бананов незамысловатый контроллер при помощи которого смог побегать в мультиплеере с другими игроками и даже сделать несколько "киллов".

Также геймер-энтузиаст продемонстрировал эпичный геймплей в Call of Duty: Modern Warfare на барабанах! Пусть его счет далеко не показательный, но главное ведь, что необычный игровой опыт получен?

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Также на канале видеоблогера есть множество других геймплейных видео с использованием необычных и несвойственных для тех или иных игр контроллеров.

Геймер также смог поиграть в две игры одновременно на одном контроллере (использовался геймпад от XboxOne), опробовал Halo 3 на контроллере Guitar Hero, "полетал" в Ace Combat 7 при помощи контроллера Kinect, победил боссов в Sekiro: Shadows Die Twice, играя ногами на танцполе.