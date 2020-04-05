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Художник и графический дизайнер из Санкт-Петербурга Евгений Зубков смог связать и вселенную Cyberpunk, и вселенную Death Stranding в единое целое с российскими реалиями.

Death Stranding

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Евгений Зубков представил так некий параллельный мир постапокалипсиса, в которой курьеры одного известного сервиса по доставке еды стали единственной надеждой на связь между выжившими убежищами.

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Нет никаких сомнений в том, что художник исполнял свои работы под влиянием информационного пространства, перенасыщенного каждодневными новостями о пандемии коронавируса, в котором оказались и мы с вами.

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Кто-то из подписчиков публичной страницы художника заметил, что "реклама" получилась просто восхитительная. Однако Евгений Зубков от имени своей публичной страницы дал уточнение, что это была вовсе не реклама, а "коллаб".

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Но денежная сторона вопроса для нас не имеет никакого значения, хочется лишь поблагодарить художника за прекрасно выполненные работы на радость геймеровскому сообществу.

Cyberpunk

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Также художник уже не раз успел продемонстрировать фанатам и поклонникам, как бы выглядела Россия, если бы в данный момент мы оказались во вселенной так распиаренного сейчас киберпанка.

Прошу посмотреть некоторые его работы.