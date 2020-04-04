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Не успели мы "оклематься" от целого шквала игр, о которых я рассказал в предыдущих вестях, как в магазине дядюшки Габена снова стартовала раздача. И в этот раз это действительно кое-что интересное.

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Regions of Ruin - это двухмерная RPG с реализацией градостроительства, где вы будете знакомиться с открытым миром, который создан так, что постепенно будет ухудшать жизнь вашему герою и становиться все опасней по мере того, как ваш персонаж будет пробираться к земным недрам.

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При старте игры вам предлагается выбрать сложность, она же зависит от персонажа, которым вы будете играть – Эльф (Лёгкая), Человек (Нормальная), Тролль (Сложная) и Гном (Экспертная сложность, которая становится доступной только после полного прохождения игры).

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Вам предстоит лицезреть земли, разоренные невзгодами на протяжении сотен лет. Мир игры прекрасен и очарователен, как в старой-доброй сказке!

Игра может похвастаться целым рядом особенностей:

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Во-вторых, несмотря на внешнюю примитивность по графике это полноценная RPG с развитием уровня персонажа и прокачкой перков, а также с деревом навыков и инвентарём. Также здесь присутствует история и легенда, которую вы можете прочесть сами в книгах, разбросанных по локациям и повествующих нам историю мира игры Regions Of Ruin.В-третьих, здесь есть возможность строительства.В-четвёртых, в игре огромный мир. Это не просто банальный платформер, но ещё и с возможностью путешествовать от локации к локации по карте, которую можно исследовать, если вам, конечно, хватит провизии.В-пятых, здесь присутствует элемент стратегии, т.к. нужно верно распределять ресурсы на строительство и исследование карты, чтобы не остаться пустым, потратив слишком много ресурсов на строительство не особо нужных в конкретный момент построек.