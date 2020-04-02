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Я надеюсь, что вы уже успели забрать очередной бесплатный эксклюзив от Epic Games Store? Потому что сегодня вас ожидает очередная порция бесплатных игр из вашего любимого Steam.

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Итак. давайте же не будем терять время попусту и перейдем к анализу всех бесплатных проектов на сегодня.

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В любимом уютном магазинчике дядюшки Гейба на сегодня доступны

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Steam дарит всем игрокам визуальную новеллу с не читаемым (по крайней мере для меня) названием -

Игра представляет из себя серию визуальных новелл, основанных на реальных событиях. Игра разделена на три эпизода: средняя школа, университет и взрослая жизнь, это было сделано специально, чтобы проще поведать игрокам очень трогательную и запутанную историю.

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Разработчик предлагает вам пройти первый эпизод серии игр. В этом эпизоде вы познакомитесь с жизнью старшеклассника из Китая. Жизнь персонажей проходит на фоне экзаменационного обучения в старших классах китайской средней школы. В течение последнего года главный герой пережил много ситуаций, которые серьезным образом отразились на нем. Эта часть истории является в большей степени основой для развития следующих эпизодов, но при этом очень увлекательна.

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На игру написано 176 обзоров, 86% из которых положительные.

Также в Steam бесплатно дают опробовать The Elder Scrolls Online.

Игра крайне рекомендуется фанатам MMO. Опробовать игру абсолютно бесплатно вы можете в течение 5 дней и решить, достойна ли игра покупки или нет.

Если игра вас заинтересует, то вы сможете приобрести ее по более привлекательной цене.

На игру написано 53879 обзоров, 80% из которых положительные.

Еще одна весьма необычная игра отдается бесплатно на некоторое время. Издательство Modus дает всем желающим опробовать Override: Mech City Brawl.

В игре вам придется устраивать бои, играя за огромных роботов.

Вы можете играть в одиночку, с другом на разделенном экране, по локальной сети или в мультиплеере. Также игра поддерживает кооперативный режим прохождения и полное управление при помощи геймпада.

У вас есть 3 дня, чтобы опробовать эту игру абсолютно бесплатно. Хватит, чтобы наиграться вдоволь.

А если игра вам понравится, то вы сможете ее приобрести просто по сказочной цене со скидкой в 90%.

На игру написано 275 обзоров, 86% из которых положительные.

"Старики" оценят, легендарный Soldat в Steam отдают бесплатно!

Soldat - это уникальная многопользовательская 2D-игра (с видом сбоку). Проект создавался, под влиянием таких культовых игр как Liero, Worms, Quake и Counter-Strike! В игре вас ждут быстрый темп и настоящее мясо!

На игру написано 252 обзора, 96% из которых положительные.





И последняя игра из Steam на сегодня, но не последняя по значимости, это Resident Evil Resistance. Capcom предлагает погрузиться в открытую бету их новой игры.

У вас есть последний день, чтобы в команде из четверых друзей сразиться с ужасным кукловодом!

На игру написано 4358 обзоров, 53% из которых положительные.