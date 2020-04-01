Праздник геймера - в Steam снова проходит бесплатная раздача нескольких игр
Геймеры не успевают пройти десятки и даже сотни халявных игр, которыми их "заваливают" издатели и игровые площадки.
рекламаСегодня в магазине дядюшки Гейба в очередной раз стартовала бесплатная раздача игр. Итак, без лишней воды приступим к тем игровым новинкам, которые сейчас отдают в Steam даром.
Autobahn Police Simulator
рекламаAutobahn Police Simulator - это первый симулятор, который реально отражает трудовую жизнь полицейского на немецком автобане. Если по-нашему, то вам предстоит отыгрывать роль "ГАИшника".
В дополнение к 40 миссиям, связанным с ежедневными обязанностями сотрудника местного ГИБДД, можно воспользоваться расширенным режимом «свободной игры». Этот режим включает в себя 100 дополнительных миссий в различных местах и в разное времени суток. Аварии случаются разной степени серьезности и даже могут включать в себя грузовые машины. Полностью оборудованная патрульная машина содержит все необходимое для обеспечения безопасности и осмотра места происшествия.
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На игру написано 626 обзоров, 37% из которых положительные.
Lovers ' Smiles
рекламаLovers ' Smiles - милая головоломка с физикой, где нужно соединить два смайлика в поцелуе, путем рисовки пути движения смайликов.
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Геймерам нравится эта игра за ачивки и за поднятие настроения. Игроки также выделяют и негативные стороны проекта. Многие утверждают, что игра является клоном Fluffy Friends 2 и имеет те же недостатки: постоянно обрывающаяся линия, высокая нагрузка на систему и плохая графика.
На игру написано 38 обзоров, 76% из которых положительные.
West of Dead Beta
Также в данный момент началось открытое бета-тестирование нового необычного шутера. Игроки в восторге от этой игры, многие отмечают, что игра обладает двумя "жирными плюсами" - бодрым геймплеем и приятной визуализацией.
Некоторые игроки отмечают высокое потребление ресурсов компьютера данной игрой и ужасное управление при помощи геймпада.
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