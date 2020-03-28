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Итак, ранее я заявлял, что турецкая студия TaleWorlds Entertainment, разрабатывающая Mount & Blade II: Bannerlord закрывает свои офисы в связи с эпидемией коронавируса. Но, у студии все в полном порядке, разработчики все-таки перенесли дату релиза Mount & Blade II: Bannerlord, игра теперь ожидается на день раньше и, соответственно, разработчик дарит всем скидочку в 10% на свой новый продукт.

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Сегодня же стало известно о том, что коронавирусная инфекция нанесла удар еще по одной легендарной студии.

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Создатели культовой серии игр POSTAL, легендарная аризонская студия Running With Scissors во главе с "эпическим персонажем" Винсом Дезидерио, также закрывает свои офисы и переводит весь персонал "на удаленку".

Но будьте уверены, что Винс с ребятами не подведут и будут продолжать радовать нас обновлениями их новенькой POSTAL 4. RWS заявляют, что они сейчас направили все усилия на создание нового контента для своей игры.

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Running With Scissors пожелали своим фанатам оставаться в безопасности, чистоте и здравом теле.

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Что еще интересно, так это то, что их официальный сайт в данный момент времени просто "лежит".

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Но, должно быть, это всего лишь временные технические неполадки.