Коронавирус наносит удар по игровым студиям
Итак, ранее я заявлял, что турецкая студия TaleWorlds Entertainment, разрабатывающая Mount & Blade II: Bannerlord закрывает свои офисы в связи с эпидемией коронавируса. Но, у студии все в полном порядке, разработчики все-таки перенесли дату релиза Mount & Blade II: Bannerlord, игра теперь ожидается на день раньше и, соответственно, разработчик дарит всем скидочку в 10% на свой новый продукт.
рекламаСегодня же стало известно о том, что коронавирусная инфекция нанесла удар еще по одной легендарной студии.
рекламаСоздатели культовой серии игр POSTAL, легендарная аризонская студия Running With Scissors во главе с "эпическим персонажем" Винсом Дезидерио, также закрывает свои офисы и переводит весь персонал "на удаленку".
Но будьте уверены, что Винс с ребятами не подведут и будут продолжать радовать нас обновлениями их новенькой POSTAL 4. RWS заявляют, что они сейчас направили все усилия на создание нового контента для своей игры.
рекламаRunning With Scissors пожелали своим фанатам оставаться в безопасности, чистоте и здравом теле.
рекламаЧто еще интересно, так это то, что их официальный сайт в данный момент времени просто "лежит".
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Но, должно быть, это всего лишь временные технические неполадки.
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