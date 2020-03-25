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Жанр: Приключение, Инди

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Сюжет Nephise Begins рассказывает игроку о некой Нефисе. Вам предстоит исследовать "дышащий осенью" прекрасный и волшебный лес в горном массиве под красивую и спокойную музыку.

Геймплейно игра из себя представляет бродилку с различными несложными головоломками. Вам предстоит собрать целую коллекцию звериных черепов и грибов.

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положительные

На игру написано 164 обзора, 70% из которых. Также стоит отметить, что, судя по отзывам, игра имеет большую популярность среди девушек-геймеров, которые расхваливают Nephise Begins за графику, но ругают за "оптимизацию" (в их понимании), а особенно нетерпеливые отмечают, что игра нудная.

В игре присутствует всего 5 достижений , самое то в коллекцию охотников за ачивками!

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д

остижений

Игроки описывают игру как симулятор ходьбы, отмечают, что прогулки по сказочному лесу на удивление приятные. Также отмечают, что игра дарит возможность медленно изучить локацию леса, выполнить ряд легких заданий в виде интерактивных головоломок, собрать во время прогулки "коллекционные" предметы, которые открывают парочку незамысловатых. "Неплохая игра, чтобы отдохнуть перед сном".