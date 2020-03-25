Раздача в Steam: Nephise Begins стала временно бесплатной
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Жанр: Приключение, Инди
рекламаСюжет Nephise Begins рассказывает игроку о некой Нефисе. Вам предстоит исследовать "дышащий осенью" прекрасный и волшебный лес в горном массиве под красивую и спокойную музыку.
Геймплейно игра из себя представляет бродилку с различными несложными головоломками. Вам предстоит собрать целую коллекцию звериных черепов и грибов.
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рекламаНа игру написано 164 обзора, 70% из которых положительные. Также стоит отметить, что, судя по отзывам, игра имеет большую популярность среди девушек-геймеров, которые расхваливают Nephise Begins за графику, но ругают за "оптимизацию" (в их понимании), а особенно нетерпеливые отмечают, что игра нудная.
В игре присутствует всего 5 достижений, самое то в коллекцию охотников за ачивками!
рекламаИгроки описывают игру как симулятор ходьбы, отмечают, что прогулки по сказочному лесу на удивление приятные. Также отмечают, что игра дарит возможность медленно изучить локацию леса, выполнить ряд легких заданий в виде интерактивных головоломок, собрать во время прогулки "коллекционные" предметы, которые открывают парочку незамысловатых достижений. "Неплохая игра, чтобы отдохнуть перед сном".
В среднем на прохождение игры вам потребуется около двух часов.
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