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Предисловие

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Друзья, ни для кого не секрет, что нефть стремительно теряет в цене, а вслед за ней плавно обесценивается и рубль. Цены же на железо и прочую технику медленно, но верно ползут вверх.

Читатели моего блога знают, что около недели назад я успел по старым ценам заказать комплектующие для своей новой сборки после того как продал "сандаль" на барахолке за кругленькую сумму. Так вот, все это время я маленько отслеживал цены на комплектующие, многое железо уже успело прибавить в цене порядка 10% изначальной стоимости. И я смею предположить, что дальше цены будут идти только в гору.

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Но есть один нюанс. Так называемая "барахолка" еще не успела отреагировать на общее удорожание комплектующих и техники на рынке. И был бы у меня хоть какой-то начальный капитал, я бы уже давно начал скупать различные "ходовые" комплектующие по бросовым ценам, чтобы перепродать их в среднесрочной или даже краткосрочной перспективе.

Но мое дело нищие, писать тут статейки, да покупать что по мелочи, чисто для души, как хобби. А вам, кто хочет приумножить свои капиталы и заработать на возможном будущем кризисе, я могу рассказать что и когда следует покупать, а самое главное, как покупать, чтобы не уйти в минус. Руководство начинающего барыги-барахольщика, так сказать.

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Что скупать сейчас, чтобы выгодно перепродать в условиях кризиса? Топ 10 выгодных покупок по привлекательным ценам.

Наименование товара Максимальная цена сделки, при которой перепродажа способна окупиться при любых обстоятельствах GTX1080 (от любого вендера) 15500 рублей GTX1060 6gb (чем проще, тем лучше) 7000 рублей Vega 56 15000 рублей Ryzen 7 2700 8000 рублей Ryzen 7 1700 7000 рублей Бюджетные платы под AM4 (любые) 2500 рублей Ryzen 5 2600 6000 рублей RTX 2060 15500 рублей Ryzen 5 2400G 5500 рублей Плашка DDR4 samsung (исключительно 8GB) 1500 рублей

Что я могу об этом знать? На самом деле многое, я в свое время смог подняться за счет криптовалютной лихорадки на перепродажах видеокарт и других комплектующих. И в "наше время" принципы остались прежними, так что мне есть что рассказать, обучить вас "мастерству" торговли и правильной скупки ПК железа. Статья может пригодиться не только барыгам, но и просто экономным энтузиастам, которые хотят попытать счастье на барахолках.

Итак, вот примерная таблица самых выгодных покупок сейчас для перепродажи в будущем (от нескольких недель до полугода), также советую мониторить различные "вбросы", когда выставляют что-то по сказочной цене.

Как не купить мусор и не уйти в убыток? Заповеди выгодной скупки.

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1. Отсеивайте барыг. Покупайте комплектующие только у обычных "пользователей". Перепродавать барыгам можно, но покупать у них что-то бессмысленно, дороже вряд ли продадите.

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2. Не проверяйте комплектующие на своем ПК, особенно блоки питания. Имейте у себя тестовое железо, на котором можно проверить комплектующие, а лучше проверяйте сразу на хозяйском железе.

3. Никогда не покупайте что-то без проверки и не связывайтесь с тем, кто продает без проверки.

4. Просите цену меньше, какой бы низкой она не была. Торгуйся, торгуйся и еще раз торгуйся! Придирайся к любой пылинке и гни свою линию.

5. Старайтесь предложить продавцу свою цену, часто срабатывает на отчаявшихся.

6. Не совершайте никакие сделки с несовершеннолетними. Потом себе дороже будет, они не могут с вами торговать по закону.

7. Обращайте внимание на различные компьютеры в сборе. В готовых сборках часто можно встретить много "вкусностей".

8. Чаще акцентируйте внимание на объявлениях, выставленные женщинами. Не в обиду дамам, никакого сексизма, но прекрасный пол чаще намного хуже разбирается в железе, чем потенциальный мужчина, поэтому больше вероятность "урвать" что-то очень выгодно.

9. Связывайтесь с блоками питания, только если разбираетесь в их схемотехнике. БУ'шные блоки питания - вещь очень скользкая и пожароопасная.

10. Ищите максимально простые объявления. Очень часто люди, которые продают какие-то комплектующие и не вдаются в характеристики, даже понятия не имеют о реальной цене той или иной "железки" (я так в свое время купил у мужика R9 380X, которую он хотел сменить на GTX1050Ti).

Как и чем проверить комплектующие перед сделкой?

Как и чем проверить видеокарту перед покупкой? Визуальный осмотр , часто со вскрытием, если видеокарта берется без коробки и позапрошлого поколения от текущего, GPU-Z, FurMark Как и чем проверить процессор перед покупкой? Визуальный осмотр, CPU-Z, Linpack, aida64, пара плашек ОЗУ (для проверки каналов памяти), видеокарта-затычка (для проверки PCI-E), также при желании можно попросить хозяина попробовать разогнать "камень", если процессор с разблокированным множителем Как и чем проверить материнскую плату перед покупкой? Визуальный осмотр, флешка (для проверки USB), пара плашек ОЗУ, а лучше столько плашек, сколько слотов (для проверки слотов памяти), процессор-затычка, жесткий диск или ssd (для проверки SATA), LAN (для проверки сети), какие-нибудь наушники (для проверки аудиовыходов), ps/2 клавиатура (для проверки работоспособности соответствующего разъема), запускаем плату со спикером Как и чем проверить оперативную память перед покупкой? Визуальный осмотр, memtest86+, Testmem5, Aida64, также при желании можно попросить хозяина попробовать разогнать Как и чем проверить SSD перед покупкой? Визуальный осмотр, Crystal Disk Info, Crystal Disk Mark Как и чем проверить HDD перед покупкой? Визуальный осмотр, обратить внимание на дату выпуска жесткого диска, CrystalDiskInfo, MHDD, SMARTUDM Как и чем проверить блок питания перед покупкой? Визуальный осмотр с обязательным вскрытием, проверка мультиметром, обязательная проверка на хозяйском ПК блока питания под нагрузкой, например, тестом стабильности системы в Aida64 Как и чем проверить кулер перед покупкой? Визуальный осмотр, при помощи линейки проверяем кривизну "пятки", пробуем несколько режимов работы вентилятора в биосе, проверяем в "боевых условиях" под нагрузкой, обязательно проверяем комплектацию на крепления под различные сокеты Как и чем проверить корпусный вентилятор перед покупкой? Визуальный осмотр, подключение к источнику питания, пробуем разные режимы работы, если питание 4pin, вслушиваемся в издаваемый шум при работе Как и чем проверить корпус перед покупкой? Визуальный осмотр, флешка (для проверки внешних USB), проверка комплектации, наушники (для проверки внешних аудиовыходов)

Арсенал барахольщика и просто полезности для любого энтузиаста, исчерпывающий список

Предлагаю вашему вниманию небольшой набор или список инструментов и полезностей для сервисного обслуживания ПК и не только:

1. Набор отверток. Чем разнообразнее, тем лучше, хотя можно обойтись одной крестовой отверткой с длинным жалом (больше 15 см) и магнитным наконечником, а также полезно иметь одну отвертку плоскую и без магнита на жале, удобно замыкать контакты.

2. Мультиметр.

3. Дешевая термопаста, что-то вроде КПТ-8 / КПТ-19.

4. Резиновый ластик для очистки и обезжиривания контактов.

5. Изопропиловый спирт. Для обезжиривания поверхностей, отмывания плат и не для употребления внутрь :)

6. Зубная щетка. Отлично счищает присохшую термопасту.

7. Набор литиевых батареек под материнские платы (CR2032).

6. Пара магнитиков для холодильника или любых других маломощных магнита. При разборке чего-либо удобно класть на эти магнитики крепления и болтики, чтобы они случайно не посыпались.

7.Пара антистатических пакетов.

8. Пара загрузочных флешек с Windows (10 и XP).

9. Внешний жесткий диск с предустановленными программами (GPU-Z, FurMark, CPU-Z, Linpack, aida64, memtest86+ (хотя его желательно иметь на отдельной загрузочной флешке), Testmem5, Crystal Disk Info)

10. Комплектующие-затычки (самая дешевая PCI-e видеокарта для проверки PCI-e, плашки памяти DDR3 и DDR4 (желательно минимум 2 плашки DDR4 и 4 плашки DDR3, самая дешевая память), Celeron-ы под частые "ходовые" сокеты и какой-нибудь A6/A8 для AM4, самый дешевый SATA HDD, исправный, но дешевый блок питания, ну, и можно поиметь какой-то копеечный NVME-накопитель для проверки M2 на современных платах)

11. Несколько кистей из строительного магазина: с натуральной щетиной, искусственной и пластиковой (для чистки разных поверхностей)

12. Бокорезы (кусачки).

13. Масло для смазки вентиляторов (SPO-1).

14. Небольшой набор пинцетов (пригодится при пайке).

15. Спикер (бипер).

16. Несколько переходников для мониторов.

17. Скрепка или кусочек медной проволоки (полезно для проверки блоков питания).

18. Разнообразные шлейфы, а также шнур питания от БП.

19. Дешевая внешняя звуковая карта (в виде флешки).

20. Паяльная станция или можно обойтись "советским" паяльником на 25-40 ватт.

21. Арсенал "лечения" отвалов: утюг, фен для сушки головы.

22. Налобный фонарь, полезная вещь.

23. Небольшие плоскогубцы.

24. Канцелярский нож со съемными лезвиями.

25. Сапожный нож, тоже полезная вещь и им намного сложнее порезаться, чем канцелярским.

26. Клеевой пистолет.

27. Суперклей.

28. Набор стяжек, очень полезная штука.

29. Изолента, смело берите набор.

30. Коробка-органайзер, удобно хранить мелочь.

31. Не ворсистая тряпка.

32. Листодув, очень удобно продувать ПК от пыли.

33. Муравьиный спирт, на тот случай, если изопропиловый не найдете. Продается в аптеке.

34. Термопара, лучше купить в комплекте с мультиметром.

35. Пирометр, лично у меня постоянно в обиходе.

36. Груша (клизма из аптеки), удобно продувать что-то мелкое.

37. Post-карта.

38. Программатор.

39. Плоскогубцы, иногда пригождаются.

40. Набор различных креплений: стойки для печатных плат, различные винты под материнские платы, блоки питания, корпуса.

41. Исправный монитор.

42. PS/2 и USB клавиатуры.

43. Небольшие дешевые наушники, чтобы проверять звук.

44. Небольшой шпатель (лопаточка) или пластиковая карточка для распределения термопасты.

45. Тестер блока питания, можете из Китая по приколу заказать.

К сожалению, больше ничего придумать не в состоянии. Даже не знаю, что может пригодиться еще, но если у вас будут предложения, можете написать их в комментариях.

Принципы сборки "игрового" ПК на продажу

1. Материнская плата - самая дешевая под данный сокет.

2. Процессор предпочтительней с заблокированным множителем. "Разблокированные" лучше продавать отдельно.

3. Блок питания должен быть очень дешевым, но при этом надежным. Запаса по мощности быть не должно.

4. Оперативная память - решает объем, а не каналы и частоты. Чем дешевле память, тем лучше.

5.Видеокарта - самый дешевый вендер. Предпочтительней видеокарты "зеленого" лагеря.

6. Корпус должен быть "новомодным". Чем больше подсветки, тем лучше. Это единственное в сборке, что должно выглядеть "как новое".

7. Охлаждение на процессор подбираем минимально подходящее. Чем дешевле, тем лучше.

8. В каждом ПК должен быть SSD. Ставим самый дешевый SSD, на который "накатываем" винду. Хард же ставим самый дешевый, объемом 500 или 1000 гигабайт.

9. Можно продавать ПК с предустановленными играми, но будьте осторожны.

10. Ставьте на все ПК Windows 10. Даже на самые дремучие.

11. В каждый ПК по две "вертушки" - на вдув и на выдув. Желательно с подсветкой какой-нибудь.

12. ПК должен быть собран аккуратно и красиво, особенно, если корпус с окном.

Секреты отличных продаж

1. Кликбейт-название объявления. Что-то вроде "Игровой ПК I7 GTX1080"/"Игровой ПК 8 ядер 16Gb SSD GTX1070"/"Игровой ПК для CS:GO, PUBG и Доты"

2. Ставьте цену сборки выше предполагаемой прибыли, но в описании объявления пишите о торге. Стоит прибавлять в цене от 500 до 1000 рублей, если это среднестатистический ПК и 100-200 рублей, если это "бомж-ПК".

3. Делайте красивые фотографии сборок. Желательно на качественную фотокамеру.

4. Придумайте название своего "магазина" на барахолке. Это привлечет больше внимания потенциальных покупателей.

5. Если не хотите прослыть "барыгой", то название не придумывайте, а создайте несколько аккаунтов под разными именами и торгуйте как будто вы обычный "пользователь".

6. Не допускайте грамматических, смысловых и пунктуационных ошибок в объявлениях. Некоторых людей это может отпугнуть.

7. В описании объявления используйте ключевые слова (танки, майнкрафт, гта5,геймерский, игровой, компьютер, максималки, ультра и тд).

8. Меньше информации о начинке ПК в описании, больше игр и "фпсов".

9. Приличное "ходовое" железо продавайте отдельно и ориентируйтесь в продаже не на "школьника", а на энтузиаста, предлагая соответствующее описание товару. Железо, которое продается отдельно и не идет в сборки: видеокарты дорогих вендеров, видеокарты с коробками и документами на них, процессоры с разблокированным множителем (но не FX, из FXов есть смысл выставлять отдельно лишь какой-нибудь 9590), разгонные материнские платы, "удачные" процессоры, дорогие блоки питания, дорогие и не убитые ссд и жесткие диски, "удачные" плашки памяти, различного рода дорогое охлаждение.

10. Продавайте сразу на всех площадках.

11. Не хамите потенциальным клиентам, придерживайтесь этических норм.

12. Если собираете "бомж-пк" (два ядра/2 гига/какая-то видеокарта), то цена его не должна быть выше 1500 рублей.

13. Заведите второй телефон для "бизнеса", записывайте и храните все номера "клиентов", а также то, что вы им продали.

14. Ставьте цену ниже средней на рынке. А прибыль "наваривайте" с максимального удешевление "внутренностей".

15. Просите покупателей оставить о вас положительный отзыв. Если покупатель не согласится, предложите ему небольшую скидку.

16. Описание объявления должно быть не техническим, а "обыденным", если продается какая-то сборка. Не забывайте о ключевых словах.

17. На все сборки предустанавливайте Windows и программы. Лучше используйте бесплатный софт, чтобы не было лишних вопросов.

18. На "бомж-пк" уже должны быть браузеры, игры какие-то, windows xp и программы.

19. Подбирайте под каждый ПК такое описание, которое бы заинтересовало его типичную целевую аудиторию. "Бомж-пк" покупают очень нищие люди или неприхотливые, кому нужен только интернет. ПК для онлайн игр покупают "работяги" и нищие студенты в общаги, их интересуют дота, кс и танки (пубг в сделку не входил). "Игровой пк" интересует школьников (от "пк для онлайн игр" он отличается тем, что собирается на 115*/1366/АМ3/АМ3+/2011/АМ4 и с видеокартами начиная от 7870/750ти, а память должна быть от ддр3 и начиная с 8 гигов), пишите "громкие" описания, которые будут переполнены всякими "8 ядер","nvidia","GTX", "ГТА5" и тд.

20. Предлагайте различные бонусные услуги, которые могли бы заинтересовать типичного покупателя того или иного "вида" ПК. Если уверены в возможностях ваших "машин", то предлагайте двухнедельную гарантию.

Заключение

Вот такие у нас, у барахольщиков, секреты. Вроде рассказал все, что знал сам, но если уж что-то упустил, то можете дополнить меня в комментариях или где-то поправить. Если вы любите компьютеры, то почему бы не заработать на любимом деле?

Если все-таки решили "делать бизнес", то торгуйте честно и не пытайтесь обмануть покупателя, попытавшись "втюхать" ему что-то реально убитое. Желаю всем прибыльной торговли!