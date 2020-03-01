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Топ 10 неочевидных лайфхаков для компьютерных энтузиастов

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Лайфхак: под рукой не нашлось спирта, чтобы обезжирить поверхность процессора? Не беда! Используй какой-нибудь парфюм.

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У меня все никак не дотягиваются руки раздобыть медицинский спирт, в хозяйстве для оверклокера вещь полезная, но раздобыть ее простому человеку крайне трудно. Лично я использую для обезжиривания поверхностей любой парфюм, что найду у себя дома. Также можно воспользоваться одеколоном или ацетоном. Главное плату не залейте...

Лайфхак: используй пластиковую карточку для намазывания "хладомази" на "камень" и обязательно используй метод намазывания "червячок".

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Надоело возиться пальцем, школьной линейкой или специальной лопаточкой для кропотливого распределения тонкого слоя термопасты по крышке процессора или чипу видеокарты? Не беда! Нанесите по краю крышки процессора или чипа "червя" из термопасты во всю длину стороны поверхности; возьмите пластиковую карточку и легким движением руки добейтесь идеально ровного и тонкого слоя!

Распределял термопасту лопаточкой:

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Распределял термопасту карточкой по новой методике:

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Даже в более жестком тесте удалось получить меньшие температуры, возьмите на заметку!

Лайфхак: нужно продуть пк от пыли, а под рукой нет компрессора или баллончика – воспользуйся феном для волос!

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Баллончик со сжатым воздухом стоит дорого, а компрессора под рукой нет? Не беда! Для легкой чистки своих компьютеров от пыли я использую мощный фен. Главное - это выключить нагрев нагнетаемого воздуха, если вы не хотите дополнительно "прогреть" свои комплектующие.

Лайфхак: нужен мощный продув пк? Сделай компрессор из пылесоса!

Если нужен мощный нагнетатель воздуха,у тебя нет компрессора, а пылесос не имеет "обратного хода" - не беда! Используй имеющийся пылесос, прочный пакет для мусора, скотч или синяя изолента и два шланга (трубы от пылесоса). Собери все так, как показано на картинке, но пакет для мусора должен быть очень прочным!

Лайфхак: для чистки пыли и грязи из радиаторов воспользуйся зубной щеткой!

У моих компьютеров в доме отдельная зубная щетка! Ни одна чистка пк не проходит без участия зубной щетки. Попробуйте, очень удобно!

Лайфхак: не можешь взять заветные частоты в «домашнем» оверклокинге? Разгоняй зимой на своем балконе!

Все частоты покорятся, если есть процессор с разблокированным множителем, мать под разгон, крутой кулер и...Минусовая температура! Для рекордов не обязательно "колхозить" "водопроводное" охлаждение, просто вытащи ПК на балкон и разгоняй на свежем воздухе (балкон должен быть застеклен и следите за влажностью)!

Лайфхак: не оказалось под рукой влажной салфетки или ватных дисков, чтобы стереть термопасту – воспользуйся туалетной бумагой, есть в каждом доме!

А что? Удобно! Если брезгуете или по каким-то соображениям не хотите "переводить" туалетную бумагу на свой пк - воспользуйтесь простыми салфетками или бумажными полотенцами. Эффект идентичен, но не так оригинально.

Лайфхак: не хочешь, чтобы пк сосал много пыли на полу, а на твоем столе мало места? Не беда! Поставь системный блок на тумбу.

Отличное и бескомпромиссное решение, чтобы освободить место на столе и не засорять пк лишней пылью. Попробуйте, вам понравится. Именно в таком положении очень удобно выдвигать пк вместе с тумбой, чтобы перебрать его или почистить. Также корпус, обращенный "задом" к вам - это возможность быстро переключать кабели и флешки.

Лайфхак: нет времени на кабель-менеджмент? Заклей «окна» корпуса наклейками!

Отличное решение для тех, у кого мало времени наводить какую-то "красоту", но есть немного денег и желание сделать свой корпус более оригинальным. Наклейки добавят вашему корпусу индивидуальности, а у вас пропадет нужда красиво выкладывать кабеля.

Лайфхак: твой огромный супер-кулер (REDHAT, Macho, Lucifer и тд) "не вытягивает" один вентилятор? НЕ БЕДА! "Приколхозь" второй вентилятор стяжками к первому и проверь результат!

Ну, тут все понятно из названия - скрепите два вентилятора стяжками, закрепите их на башне и запускайте стресс-тест!

Не верите, что это сработает? А давайте проверим!


Один вентилятор

 


Два вентилятора

 

Таким нехитрым способом удалось выиграть 2 градуса! И это с тем учетом, что в комнате было ощутимо жарче, когда система работала с двумя вентиляторами на кулере + не было вентиля на выдув горячего воздуха из корпуса. 

Ахтунг! 

Информация по большей мере развлекательная. Вы можете использовать данные лайфхаки в разных жизненных ситуациях - ваше право, но не забывайте о здравом смысле и осторожности в обращении с компьютером.

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