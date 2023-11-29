Утром 13 мая 2023 года в российской Брянской области практически одновременно разбилась авиагруппа ВВС РФ из четырёх летальных аппаратов: двух вертолётов Ми-8, истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35.

Пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат недавно рассказал, что во время яростной контратаки в мае 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили пять российских самолетов за пять минут. По его утверждению, этот шквал был осуществлен с помощью системы противоракетной обороны (ПВО) «Пэтриот».

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Чиновник уточнил, что среди пяти сбитых самолетов были Су-34, Су-35, два редких вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 и обычный вертолет Ми-8. Все эти самолеты были сбиты в Брянской области, граничащей с Украиной.

27 ноября 2023 года Инхат заявил изданию «Новинарния», что это была гениальная операция под руководством командующего ВВС Украины. По словам Инхата, нестандартные и решительные действия ПВО «Пэтриот» уничтожили пять самолетов за пять минут на брянском направлении, откуда они запускали управляемые ракеты по северным территориям проводя специальную военную операцию (СВО) на Украине. С начала СВО украинские летчики-истребители, выполнявшие опасные на своих советских самолетах, признавались, что самым большим вызовом для них был грозный российский истребитель Су-35.

Незадолго до того, как «Пэтриот» сбил пять российских самолетов, некоторые украинские операторы ПВО, прошедшие обучение на новых противоракетных системах PAC-3 «Пэтриот», также заявили, что Су-35 - это их цель.

Современные российские истребители, такие как Су-35, были развернуты вместе с Су-34 вдоль линии фронта, чтобы наносить по Украине удары управляемыми авиабомбами, от которых у последней мало защиты. Это позволило российским истребителям занять линию фронта, проводить атаки и сбивать вражеские самолеты, не входя в воздушное пространство Украины, насыщенное средствами ПВО. Однако сбитие «Пэтриот» в роковую дату 13 мая 2023 года, вероятно, застало россиян врасплох и заставило их изменить расчеты безопасности России.

Вскоре противоракетная оборона «Пэтриот» одержала еще несколько побед. Например, по словам Инхата, после событий 13 мая 2023 года иностранные системы «Пэтриот» сбили и другие российские самолеты, что заставило Россию изменить свою воздушную тактику. Над Черным морем был сбит еще один Су-35 системой «Пэтриот», не уточняет в каком именно квадрате. По словам пресс-секретаря Украины, после этого ВКС России поняли, что там рискованно и что их могут сбить, поэтому временно прекратили полеты туда. Рассказывая об этом, Инхат сообщил о том, что Украина сбила 15 гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал» плюс десятки баллистических ракет, летящих в сторону Киева.

Система противоракетной обороны «Пэтриот», поставленная на Украину после длительного нежелания Запада, заняла центральное место в раздираемой войной стране. Типичная батарея «Пэтриот» состоит из радара AN/MPQ-65 или AN/MPQ-53, необходимых средств управления огнем, связи и других вспомогательных компонентов, а также до восьми пусковых установок, установленных на прицепах. По имеющимся данным, Украина получила две батареи «Пэтриот» из Германии и США.

Хотя ВВС Украины признали, что «Пэтриот» сбил пять российских самолетов, только недавно, видео, опубликованное службой в начале июля 2023 года, позволило предположить экспертам еще тогда, что атака была с помощью ПВО «Пэтриот».

Между тем, данное официальное сообщение появилось лишь в конце ноября 2023 года, когда Украина подвергается массированным российским авиаударам и атакам беспилотников, поскольку две страны вступают в очередную зиму, а военные действия не подают признаков прекращения.

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Украинские официальные лица заявили, что 25 ноября 2023 года Россия нанесла самый крупный удар с беспилотника Shahed-136 по Киеву, с начала СВО. Украинские власти умоляет союзников по НАТО предоставить ей дополнительные средства ПВО, чтобы не допустить повторения зимы, подобной той, что закончилась массовым отключением электричества из-за продолжающихся атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру. Германия и Франция возглавляют формирование новой коалиции из 20 стран, в центре которой будет наземная ПВО, чтобы укрепить оборону Украины от российских беспилотников и ракетных угроз. Таким образом, дополнительные батареи «Пэтриот» могут быть отправлены в Киев, единственное неизвестное – это время.