Необычные компьютерные мышки. HP, Kandenchi, Lenovo. Часть 3
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Итак, приступим.
Ezkey Keypad Computer Mouse
Мышь, совмещенная с цифровым блоком клавиатуры. Разработчики предусмотрели прозрачный защитный кожух, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш ладонью.
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Feeling Mouse
Мышь разработана специально для людей с нарушением слуха. Когда пользователь нажимает на мышь, выпуклые неровности слегка выступают через отверстия, расположенные под пальцами пользователя, чтобы сигнализировать о «щелчке». Это простое решение должно быть невероятно полезно для глухих.
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Felt Mouse
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Мышь от дизайнера Джои Рота выполнена из фетра, тика и алюминия. Такой винтажный и минималистичный дизайн может найти своих фанатов.
Flat CD Mouse
Эта мышь была создана с целью совместить в одном устройстве компактность и полноразмерную мышь. В плоском состоянии она помещается в привод CD-ROM, а когда вы складываете ее в стиле оригами, она превращается в полнофункциональную мышь.
Folding Pen Mouse
Эта мышь сочетает в себе два устройства – мышь и стилус, благодаря оригинальному складному корпусу.
Frank Guo's Clip Mouse
Это мышь-прищепка С-образной формы. Она имеет прорезиненную внутреннюю часть, и должна надеваться на ноутбук в закрытом положении.
G-Spot
При взгляде на фотографии этой мыши становится понятно, чем вдохновлялся дизайнер Энди Куровец при ее создании. Мышь гладкая и красная. В центре имеет кнопку G, нажатие которой может открывать ваш любимый сайт.
Genius Ring Mouse 2 Titanium USB
Концептуально новый взгляд на мышь. Эта мышь надевается на вторую фалангу указательного пальца любой руки, а кнопки нажимаются большим пальцем. Эдакое кольцо всевластия.
Hangwang T & MOUSE
Эта мышь совмещает в себе два устройства – обычную мышь, и маленький планшет, утопленный в углублении, похожем на кратер.
Hemisphere mouse
Название этой мыши – полушарие – описывает конструкцию корпуса. Корейские дизайнеры создали простую и беспроигрышную конструкцию, которая впишется в любой интерьер. Единственно глянцевое покрытие может вызывать проскальзывание во влажной ладони.
HP GK872AA Silver-Black Bluetooth
Мышь имеет необычную плоскую форму с углублениями под пальцы на правой и левой кнопках.
HP Elite Presenter Mouse
Устройство два в одном – мышь и презентер. Превращение одного девайса в другой происходит путем поворота корпуса на полные 180 под небольшим углом. Также в устройство встроена лазерная указка.
IntegraMouse Plus
Это устройство выполняет функции мыши, но ею не является. Это изобретение, разработанное Питером Гройсом из Abatec Group, дает возможность людям с ампутированными конечностями, параличом и с иными физическими недостатками совершать привычные действия, как с обычной мышью. Управление осуществляется ртом. Корпус не загораживает экран.
Intelligent Design Titanium ID Mouse
Эта необычная компьютерная мышь имеет покрытие, изготовленное вручную из титана 1-го класса, с трехкнопочным дизайном и неодимовым колесом прокрутки.
iTit Optical Wireless Mouse
Это полнофункциональная компьютерная мышь, очень похожая на женскую грудь. На работу такую мышь лучше не брать, только если вы не работаете в секс-шопе.
Jaasta mouse
Главной целью создания этой мыши была абсолютная бесшумность. Разработчики уверяют, что щелчков кнопок совсем не слышно.
Jelly Click
Еще одно безумное изобретение корейских инженеров. Это – надувная мышь. Ее предлагается хранить внутри ноутбука между клавиатурой и экраном в спущенном состоянии.
Kandenchi Battery Mouse
Очередное безумное дизайнерское устройство из Японии. Эта компьютерная мышь имеет форму цилиндрической батарейки.
Koegler AudioMouse
Эта мышь-гарнитура – творение тайваньских инженеров. Сбоку выдвигается ножка с микрофоном. Устройство предназначено для тех, у кого есть место в сумке только для мыши, и нет места для полноценной гарнитуры.
Kreolz WME 153 Red USB
Необычная оптическая мышь продолговатой формы, напоминающей баклажан.
Lenovo SmartTouch Wireless Mouse N800 Black USB
Мышь по форме напоминает гальку с морского пляжа. Обтекаемые формы без кнопок. Управление сенсорное. Скорее представляет интерес как элемент дизайна, функциональность и удобство сомнительные.
На этом третья часть обзора необычных и безумных мышей закончена. Пишите в комментариях, какая мышка вам больше всего понравилась?
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