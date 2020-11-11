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Часть первая, вторая.

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Итак, приступим.

Ezkey Keypad Computer Mouse

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Мышь, совмещенная с цифровым блоком клавиатуры. Разработчики предусмотрели прозрачный защитный кожух, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш ладонью.

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Feeling Mouse

Мышь разработана специально для людей с нарушением слуха. Когда пользователь нажимает на мышь, выпуклые неровности слегка выступают через отверстия, расположенные под пальцами пользователя, чтобы сигнализировать о «щелчке». Это простое решение должно быть невероятно полезно для глухих.

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Felt Mouse

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Мышь от дизайнера Джои Рота выполнена из фетра, тика и алюминия. Такой винтажный и минималистичный дизайн может найти своих фанатов.

Flat CD Mouse

Эта мышь была создана с целью совместить в одном устройстве компактность и полноразмерную мышь. В плоском состоянии она помещается в привод CD-ROM, а когда вы складываете ее в стиле оригами, она превращается в полнофункциональную мышь.

Folding Pen Mouse

Эта мышь сочетает в себе два устройства – мышь и стилус, благодаря оригинальному складному корпусу.

Frank Guo's Clip Mouse

Это мышь-прищепка С-образной формы. Она имеет прорезиненную внутреннюю часть, и должна надеваться на ноутбук в закрытом положении.





G-Spot

При взгляде на фотографии этой мыши становится понятно, чем вдохновлялся дизайнер Энди Куровец при ее создании. Мышь гладкая и красная. В центре имеет кнопку G, нажатие которой может открывать ваш любимый сайт.

Genius Ring Mouse 2 Titanium USB

Концептуально новый взгляд на мышь. Эта мышь надевается на вторую фалангу указательного пальца любой руки, а кнопки нажимаются большим пальцем. Эдакое кольцо всевластия.

Hangwang T & MOUSE

Эта мышь совмещает в себе два устройства – обычную мышь, и маленький планшет, утопленный в углублении, похожем на кратер.

Hemisphere mouse

Название этой мыши – полушарие – описывает конструкцию корпуса. Корейские дизайнеры создали простую и беспроигрышную конструкцию, которая впишется в любой интерьер. Единственно глянцевое покрытие может вызывать проскальзывание во влажной ладони.

HP GK872AA Silver-Black Bluetooth

Мышь имеет необычную плоскую форму с углублениями под пальцы на правой и левой кнопках.

HP Elite Presenter Mouse

Устройство два в одном – мышь и презентер. Превращение одного девайса в другой происходит путем поворота корпуса на полные 180 под небольшим углом. Также в устройство встроена лазерная указка.

IntegraMouse Plus

Это устройство выполняет функции мыши, но ею не является. Это изобретение, разработанное Питером Гройсом из Abatec Group, дает возможность людям с ампутированными конечностями, параличом и с иными физическими недостатками совершать привычные действия, как с обычной мышью. Управление осуществляется ртом. Корпус не загораживает экран.

Intelligent Design Titanium ID Mouse

Эта необычная компьютерная мышь имеет покрытие, изготовленное вручную из титана 1-го класса, с трехкнопочным дизайном и неодимовым колесом прокрутки.

iTit Optical Wireless Mouse

Это полнофункциональная компьютерная мышь, очень похожая на женскую грудь. На работу такую мышь лучше не брать, только если вы не работаете в секс-шопе.

Jaasta mouse

Главной целью создания этой мыши была абсолютная бесшумность. Разработчики уверяют, что щелчков кнопок совсем не слышно.

Jelly Click

Еще одно безумное изобретение корейских инженеров. Это – надувная мышь. Ее предлагается хранить внутри ноутбука между клавиатурой и экраном в спущенном состоянии.

Kandenchi Battery Mouse

Очередное безумное дизайнерское устройство из Японии. Эта компьютерная мышь имеет форму цилиндрической батарейки.

Koegler AudioMouse

Эта мышь-гарнитура – творение тайваньских инженеров. Сбоку выдвигается ножка с микрофоном. Устройство предназначено для тех, у кого есть место в сумке только для мыши, и нет места для полноценной гарнитуры.

Kreolz WME 153 Red USB

Необычная оптическая мышь продолговатой формы, напоминающей баклажан.

Lenovo SmartTouch Wireless Mouse N800 Black USB

Мышь по форме напоминает гальку с морского пляжа. Обтекаемые формы без кнопок. Управление сенсорное. Скорее представляет интерес как элемент дизайна, функциональность и удобство сомнительные.





На этом третья часть обзора необычных и безумных мышей закончена. Пишите в комментариях, какая мышка вам больше всего понравилась?