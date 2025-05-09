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ddr22
Anker Nebula X1 — водяной 4K-проектор с яркостью 3500 лм выходит в Европе
Новинка предлагает улучшенное изображение, интеллектуальные функции и доступ к Google TV, а также поддержку внешних устройств через HDMI и USB-C

Компания Anker официально запустила продажи проектора Nebula X1 в Европе. Устройство уже доступно, например, на Amazon Germany по цене €2 999. При использовании промокода покупатели могут воспользоваться стартовой скидкой в размере €500 до 30 мая. Американская версия устройства поступит в продажу 21 мая.

Эта модель отличается необычным дизайном и оснащена системой жидкостного охлаждения, что позволяет снизить уровень шума при работе. Проектор использует три лазера, обеспечивающих яркость до 3 500 ANSI лм, цветовой охват DCI-P3 на уровне 110%, точность цветопередачи Delta E ≤ 0.8 и контрастность 5 000:1. Разрешение 3840x2160 достигается за счёт технологии сдвига пикселей.

Для удобства установки и использования в разных условиях предусмотрены регулировка объектива с помощью микрогимбалов, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и распознавание препятствий. Пользователь может одним нажатием настроить положение изображения, а система запомнит параметры предыдущих настроек, чтобы не сканировать комнату повторно.

Операционная система Google TV обеспечивает доступ к потоковым сервисам, а подключение дополнительных источников видео и звука возможно через HDMI 2.1, USB Type-C и оптический выход. Также можно использовать беспроводные колонки. Габариты проектора составляют около 28 x 18.5 x 24.6 см, вес — почти 6.5 кг.


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#anker nebula x1
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