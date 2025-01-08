Corsair приняла новую маркетинговую стратегию: теперь компания включает в свои продукты метку «Next-Gen GPU Ready», чтобы помочь потребителям в выборе оборудования.

Компания Corsair представила новую программу под названием Next-Gen GPU Ready, которая поможет потребителям выбрать оборудование, совместимое с графическими процессорами нового поколения NVIDIA GeForce RTX 50. В рамках этой программы Corsair разработала специальные блоки питания, корпуса для ПК и вентиляторы охлаждения, которые можно использовать с новыми GPU. Это стало новой маркетинговой стратегией компании, чтобы привлечь свою аудиторию.

Corsair представила несколько серий блоков питания, готовых к работе с новыми графическими процессорами. Среди них серии RMe, RMX и RMx SHIFT, которые обладают полностью модульными кабелями и сертификатом Cybenetics Gold. Особенностью этих блоков питания является новые кабели питания 12V-2x6, которые они поддерживают, и которые, как сообщается, будут использоваться в новых графических процессорах NVIDIA серии RTX 50. Эти разъемы обеспечивают мощность до 600 Вт, что соответствует показателю TDP новых GPU.