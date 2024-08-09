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17 способов оживить Youtube

Убиваем тормоза в Youtube как на Windows, macOS и ТВ, так и на телефонах и даже самих роутерах
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Государство блокирует YouTube или же устаревает оборудование Google в России нам доподлинно неизвестно. Есть лишь 2 факта. Во-первых, официально государство не заблокировало Youtube, как это было с некоторыми западными соцсетями. Во-вторых, YouTube у кого-то совсем не грузит, у других грузит, но медленно. Умельцы и энтузиасты разных мастей нашли для всех нас множество способов «подлечить захворавший» видеохостинг. В данной статье я приведу 17 способов оживить Youtube, актуальных на данный день. В каждом случае, по общему правилу, при включении одного из способов нужно отключать остальные, то есть не использовать их одновременно. Потому что разные варианты взаимоисключают друг друга. Поэтому придется попробовать все, пока не обнаружите действующий на вашем провайдере.


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Вариант №1 – расширение ЮБуст

Это расширение только для браузера Chrome. Устанавливаем по ссылке - https://chromewebstore.google.com/detail/pfpolingmjapeepkjhnimfaofmlhhfbf

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Вариант №2 – GoodbyeDPI. Качаем последнюю версию отсюда -https://github.com/ValdikSS/GoodbyeDPI/releases/tag/0.2.3rc1 Там же есть инструкция по использованию. Эта программа должна быть запущена, чтобы ощутить эффект. При этом YouTube должен заработать в любых браузерах.


Вариант №3 – протокол QUIC. В разных браузерах надо зайти в настройки флагов:

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Chrome — chrome://flags/#enable-quic

Edge — edge://flags/#enable-quic

Firefox — about:config → network.http.http3.enabled

Opera - opera://flags/#enable-quic

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Везде ставим протокол QUIC в значение Enabled. После этого необходимо перезагрузить браузер. 


Вариант №4 – Piped.video.

Это сайт – зеркало YouTube. Заходим по ссылке https://piped.video/trending и пользуемся как ютубом – в поиске ищите то, что вам интересно и просто смотрите без всяких ухищрений.


Вариант №5 – MeTube

Это селф-хостед загрузчик. Возможно, не все смогут разобраться как им пользоваться, но инструкция есть на сайте - https://github.com/alexta69/metube

Этот инструмент не реанимирует ютуб, но позволяет легко скачать любое видео из ютуба. 


Вариант №6 – Discord. Нужно просто скопировать ссылку на видео из ютуба в Discord и оно будет в нем воспроизводиться как встроенное видео.


Вариант №7 – SpoofDPI. Это способ исключительно для операционной системы macOS.

Открываем приложение «Терминал» и вставляем это:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/xvzc/SpoofDPI/main/install.sh | bash -s darwin-amd64

Затем вставляем это:

export PATH=$PATH:~/.spoof-dpi/bin

Потом это:

spoof-dpi

Проверяем скорость в максимальном разрешении. Если не сработало, то закрываем терминал, делаем всё заново, но вместо последней команды прописываем:

spoof-dpi --enable-doh --window-size 0


Вариант №8 – ByeDPI. Этот способ только для операционной системы Android. Скачиваем пакет по ссылке https://github.com/dovecoteescapee/ByeDPIAndroid и устанавливаем его на вашем Android устройстве.


Вариант №9 – PowerTunnel. Это аналог ByeDPI и только для Android. Скачиваем тут https://github.com/krlvm/PowerTunnel-Android

 

Вариант №10 – Ceno. Это альтернативный браузер для Android , в котором должен работать YouTube. Устанавливаем из магазина приложений Гугл https://play.google.com/store/apps/details?id=ie.equalit.ceno&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Вариант №11 – Протокол IPv6. Этот способ настройки очень просто выполнить.

   

Протокол IPv6 увеличивает скорость и качество видео — включаем его и снова наслаждаемся любимым контентом. Способ актуален для Windows. Как найти протокол:

1. Жмем Win+R.

2. Вводим команду ncpa.cpl.

3. Правой кнопкой мыши кликаем по сети и переходим в «Свойства».

4. Ставим галочку напротив «IP версия 6 (TCP/IPv6)» и жмем «ОК». 

 

Вариант №12 – OpenWrt. Это встраиваемая операционная система, основанная на ядре Linux, предназначенная, в первую очередь, для домашних маршрутизаторов. Способ для гиков, чтобы разобраться в вопросе придется изучать мануалы на сайте https://openwrt.org

 

Вариант №13 – SmartTube. Это альтернативный клиент Ютуба для ТВ на Android. Качаем тут https://smarttubeapp.github.io/ru/.

Вариант №14 – Hearts of Iron IV. Экзотический способ для геймеров. Это игра, если у вас ее нет, то придется купить. В меню игры встроен рабочий клиент Ютуба.


Вариант №15 – Minecraft.

Очередной способ для геймеров. У вас должна быть игра Minecraft. В ней нужно установить мод WebDisplays.

 

Вариант №16 – Garry’s Mod. 

Снова способ для геймеров. Вам нужно использовать Garry’s Mod для Half-Life 2. Нужно установить для Garry’s Mod Media Player и Media Player Extended Props.

Вариант №17 – AdGuard. На мой взгляд это лучшее решение на сегодняшний день. Скачиваем с сайта comms – https://www.comss.ru/page.php?id=1888

Там же инструкция как получить 180 дней пробного периода для программы бесплатно.

Устанавливаем программу. Идем в настройки – Защита от трекинга – в самом низу – защита от DPI. Это аналог GoodbyeDPI, но на мой взгляд работает лучше.

 

Напишите какой из перечисленных способов вам помог, а также делитесь в комментариях какие вы еще знаете способы помочь ютубу, не описанные здесь.

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