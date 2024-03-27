В спецификации материнской платы iBase MI1002 обнаружены упоминания о семействе процессоров Intel Meteor Lake-PS, принадлежащих к 14-му поколению

Из листа спецификаций материнской платы iBase MI1002 стало известно о существовании серии процессоров Intel Meteor Lake-PS. Согласно информации блогера momomo_us, в спецификации упоминается 14-е поколение процессоров Core Ultra (Meteor Lake-PS) и указывается наличие нового сокета LGA1851. Это может означать, что процессоры Meteor Lake-PS будут использоваться не только в ноутбуках, но и на настольных платформах. Возможно, процессоры Arrow Lake станут логичным преемником Meteor Lake, но утечка информации о Meteor Lake-PS вносит дополнительное замешательство.

Стало известно, что материнские платы iBase с поддержкой Meteor Lake-PS будут предназначены для нишевого рынка промышленных и встроенных систем. По информации Tom's Hardware, Intel официально не раскрывала информацию о Meteor Lake-PS, однако обозначение "PS" указывает на то, что эти процессоры будут ориентированы на рынок IoT, так же как и процессоры Alder Lake-PS. Исходя из этого, можно предположить, что Intel перенесет мобильные процессоры Meteor Lake на сокет LGA1851. В спецификации материнской платы указан сокет LGA1851, но нет информации о чипсете, поскольку Meteor Lake-PS является точной копией чипа Meteor Lake и не требует использования PCH.

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Одновременно с сообщением о Meteor Lake-PS, Intel начала продвигать процессоры Arrow Lake (ARL-S) как свое новое поколение мобильных процессоров. Это может указывать на то, что Intel собирается представить две разные линейки процессоров - Meteor Lake для стационарных платформ и Arrow Lake для мобильных устройств. Однако, поскольку официального подтверждения от Intel пока нет, все эти сведения остаются неофициальными и требуют подтверждения от производителя.