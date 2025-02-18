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Bublik1
«Байкал Электроникс» продала первую 1000 CPU Baikal-S, но никто не знает, где они были выпущены
Эксперты уверены, что партнёром выступила неназванная азиатская компания, но точнее сказать невозможно

Несмотря на то, что с приходом Трампа в Белый дом политическое напряжение между РФ и США спадает, эксперты советуют не расслабляться. Трамп прежде всего бизнесмен, ну а главная его цель заключается в том, чтобы обеспечить своей стране главенствующее положение на глобальном рынке. На наших глазах происходит откровенное запугивание соседей, что приводит к желаемому результату без лишних переговоров. Угрозами повысить пошлины президент уже добился значительных уступок со стороны Мексики и Канады, ну а впереди важные уроки для европейской бюрократии. Трамп планирует усилить конкуренцию на мировых рынках, а особенно его интересует технологический сектор. Давление на американские компании становится более заметным, а уже совсем скоро гиганты будут вынуждены отказаться от размещения заказов на производство чипов за рубежом. Произойдёт это в ближайшие несколько лет, поскольку именно к этому времени будут готовы фабрики TSMC в Аризоне, а также откроется производство чипов Intel по 2-нм узлу. 

При этом никаких поблажек в сторону Китая не предвидится. Давление на Поднебесную усилится, ну а ключевым противовесом станет быстрое развитие полупроводникового сегмента в КНР. Несмотря на то, что инструменты для производства высокотехнологических чипов в Китай не поставляются несколько лет, местная SMIC наладила выпуск мобильных процессоров по 7-нм нормам и находится на пути к освоению 5-нм технологического процесса. Субсидии со стороны государства огромны, ну а в России слишком поздно ухватились за национальные проекты. Здесь мы видим, что уже несколько десятилетий пытаются бороться с безденежьем несколько полупроводниковых компаний, но нехватка финансирования и недооценка потенциальных противников привела к печальным последствиям. Даже до начала СВО «Байкал Электроникс» не могла похвастать мощными процессорами, способными конкурировать с не самыми свежими аналогами американских компаний, но с тех пор прошло три года. Именно столько времени «Байкал Электроникс» не имеет доступа к производственным мощностям, поскольку заказывала процессоры у тайваньской TSMC. В конце 2024 года в сети появились сообщения, согласно которым в Россию прибыло сразу 1000 процессоров Baikal-S, а с тех пор ситуация не стала яснее. 

Известно, что «Байкал Электроникс» получила официальную декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС на серийное производство Baikal-S. Документ зарегистрирован 15 января 2025 года, что подтверждается данными из единого реестра сертификатов соответствия и деклараций. Эксперты пишут, что декларация о соответствии представляет собой важнейший шаг, без которого выпуск и продажа продукции на российском рынке невозможны. Ну а поскольку первая партия поступила в конце 2024, то можно сделать вывод, что тестирование успешно завершилось. Согласно некоторым данным, львиную долю из первой партии получила одна крупная компания, значительная часть инвестиций в которую вливается со стороны государства. Оставшиеся несколько сотен распределили среди избранных компаний, которые также могли присоединиться к тестированию. Инсайдеры пишут, что ждать вторую партию придётся долго, а более массовая поставка намечена на конец текущего года. Несмотря на тот факт, что процессоры уже тестируются и находятся в руках большого количества людей, выявить их происхождение не удалось. 

Согласно информации в декларации, производство Baikal-S числится в Красногорске Московской области. Очевидно, что в России нет мощностей, способных взять на себя выпуск подобной продукции. В лучшем случае российские предприятия обеспечивают 65-нм технологические нормы, но Baikal-S требует более тонкого техпроцесса. Эксперты уверены, что чипы выпускаются на некой азиатской фабрике, но информация носит секретный характер, поэтому имя поставщика не называется. Представители российского бизнеса уверены, что Baikal-S ожидает огромный спрос. Сегодня за процессором выстроилась большая очередь, а в ближайшие годы его могут выпустить в количестве десятков тысяч единиц. Вполне возможно, что параллельно с указанным выше контрактом откроются и другие перспективы, включающие снятие санкций и возобновление производства на тайваньских фабриках. Baikal-S представляет собой серверный процессор на архитектуре ARM, разработка которого началась в 2016 году. Чип выполнен по 16-нм техпроцессу и включает следующие характеристики:

  • 48 ядер ARM Cortex-A75
  • поддержка до 768 Гб оперативной памяти DDR4
  • шесть каналов памяти с частотой 3200 МГц
  • кэш-память: L1 – 64 Кб, L2 – 512 Кб на ядро, L3 – 2 Мб на кластер, L4 – 32 Мб
  • тактовую частоту до 2.2 ГГц
  • энергопотребление 120 Вт
  • заявленная производительность в 358 Гфлопс по тесту Linpack.

По предварительным данным, цена одного процессора составит около 3000 долларов. Первая тестовая партия Baikal-S поступила в 2021 году, когда процессоры производились на фабрике TSMC. Ожидалось, что массовое производство достигнет 12-14 тысяч единиц к третьему кварталу 2022 года, но санкции внесли серьёзные коррективы в эти планы. Российские компании активно ищут альтернативу зарубежным чипам, но производство процессоров на территории России пока остаётся недоступным. Как уже было сказано выше, отечественные мощности способны выпускать лишь 65-нм чипы, что существенно отстаёт от мировых стандартов. «Байкал Электроникс» планировала выпускать до 300 000 чипов в 2022 году, а к 2025 году увеличить объёмы до 600 000 единицы. В итоге амбициозные планы пришлось серьёзно скорректировать. Напомним, «Байкал Электроникс» была основана в 2012 году и изначально разрабатывала процессоры на базе архитектуры MIPS. Позже появились чипы Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, а также проекты на архитектуре RISC-V. В 2021 году компания получила 9.44 млрд рублей государственных субсидий на разработку новых процессоров – Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 для дата-центров. Инженерные образцы этих чипов должны были появиться в 2023 и 2025 годах. В настоящее время судьба этих и многих других продуктов не ясна. 

#процессоры #baikal-s #байкал электроникс
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