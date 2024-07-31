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Bublik1
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
В настоящее время данный способ не считается противозаконным

На прошлой неделе сообщалось, что уже совсем скоро на территории РФ YouTube станет работать намного хуже. Отмечалось, что есть несколько причин, которые привели к такому развитию событий. Прежде всего речь идёт о нежелании Google соблюдать российские законы. Соответствующие ведомства регулярно направляют запросы на удаление того или иного контента, но ролики продолжают оставаться на платформе. Кроме того, Google настойчиво удаляет каналы российских блогеров и даже певцов. Получается странная ситуация, ведь речь идёт о прямом нарушении законов той или иной страны, тогда как американская компания пытается применять в России собственные правила, составленные под диктовку из Белого дома. Противоречия растут, ну а многие политики и общественные деятели в РФ и вовсе призывают к полной блокировке YouTube. Вторая причина лежит в области технологий, поскольку за последние два с половиной года Google не завозила в РФ новое оборудование. В итоге именно российские операторы взяли на себя обслуживание трафика видеохостинга, но ничего взамен от американцев не получают. 

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Многие пользователи полагали, что в реальности замедление работы YouTube окажется незначительным, но всё говорит об обратном. В сети можно встретить множество комментариев от пользователей со всей России, рассказывающих о трудностях, возникающих во время просмотра видеохостинга. Многие отмечают, что стало невозможно не только включать ролики в разрешении 4К и 2К, но даже и в 1080р. Приходится переключаться на 720р, где также наблюдается длительная буферизация. Российские операторы указывают в сторону американской компании, ну а представители Google помалкивают. Ранее сообщалось, что скорость загрузки роликов снизится до 70%, но пока проблема затронет только сегмент проводного интернета. В то же время операторы сотовой связи продолжат обеспечивать передачу видео в YouTube без признаков замедления. Есть все основания полагать, что происходящее носит долговременный характер. Некоторые аналитики пишут, что замедление призвано продемонстрировать Google решимость российских властей, а также показать, что положение действительно серьёзное. 

Не исключено, что в какой-то момент видеохостинг и вовсе прекратит свою работу в России, ну а пока в сети расходится простой способ, позволяющий обойти ограничения в скорости. Речь о программе под названием GoodbyeDPI. Она успешно маскирует трафик, идущий от соединения DPI, что позволяет скрыться от действия фильтров, используемых операторами связи для снижения трафика в YouTube. Данное программное обеспечение считается легальным и пока не нарушает российское законодательство, но рекомендовать его к установке мы всё же не будем. В целом настройка простая, а доступ к инструкции находится в открытых источниках, а текст переведён на русский язык. Программа работает в операционной системе Windows, а значит не подходит для тех, кто подключается к интернету через домашнюю беспроводную сеть Wi-Fi. 

Главная критика происходящих сегодня изменений в трафике заключается в том, что в России нет полноценного аналога YouTube. Существует несколько популярных сервисов, но пока они не способны заменить американский хостинг. На самом деле есть и другие проблема. Представим, что все новые ролики так или иначе начнут появляться на RUTUBE. Сложно, но реально. Вот только на YouTube находится масса полезных каналов, аналоги которых никогда не придут на российский видеохостинги. К примеру, есть множество научных и развлекательных каналов от иностранных студий, которые ранее были переведены на русский язык. Горячие головы уверяют, что всё это нужно забыть и начать новую главу. Что же, если вас не интересует наука, культура, зарубежная музыка, мировые тенденции, спорт и многие другие аспекты жизни культурного человека, то самое время переходить к полной блокировке YouTube. Многие эксперты полагают, что на создание аналогов американского хостинга уйдут годы, но даже после этого YouTube будет востребован. Ну а какое решение примет правительство РФ, остаётся только догадываться. 

#youtube
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