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Bublik1
AliExpress перестал принимать рубли и доставлять посылки в РФ, опасаясь вторичных санкций США
Аналитики полагают, что подобное решение не окажет влияния на наполняемость полок в российских магазинах электроники

Не секрет, что антироссийские санкции ужесточаются. Иногда США не могут придумать эффективных способов борьбы с экспортом нефти. К примеру, ценовой потолок в 60 долларов за 1 баррель давно преодолён, а сегодня стало известно о крупном контракте с индийской компанией, которая будет закупать «чёрное золото» за рубли. При этом в Европе пытаются запретить себе закупать российский газ, что окажет негативный эффект на экспорт СПГ. По мнению экспертов, Запад уже практически исчерпал свои возможности для генерации новых санкций, поэтому будет делать ставку на то, чтобы ограничения соблюдали не только страны ЕС, но и другие государства. Ну а с этим возникают значительные сложности. Некоторые крупные иностранные компании прямо указывают американцам на выход, тогда как другие пытаются играть за обе команды. Особенно сложно Китаю, который сильно зависит от экспорта в США и Европу, поэтому вынужден хотя бы формально соблюдать санкции. 

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Не так давно сообщалось, что три крупных китайских банка отказались принимать платежи из России в любой валюте. Тогда в подвешенном состоянии оказались импортёры и экспортёры, которые уже заключили контракты и ожидали перевода средств черед традиционные финансовые институты. Судя по тому, что электроника из Китая продолжает регулярно поступать на российские прилавки, выход из положения был найден, но всё идёт к тому, что в будущем положение станет ещё более сложным. По данным «Коммерсанта», к санкциям присоединилась и Aliexpress. Группа компаний Alibaba перестала принимать оплату в рублях и отказывается доставлять посылки в Россию. В настоящее время заплатить можно только картами нескольких банков. Вполне возможно, что вскоре закроется и эта лазейка, что приведёт к полной приостановке деятельности Aliexpress в России. Не в лучшем положении оказались клиенты, которые используют для оплаты товаров платёжные карты Армении и Киргизии. Поскольку доставку китайская площадка в РФ больше не осуществляет, придётся полагаться на альтернативные каналы. 

В теории проблема решается, но выход из ситуации обязательно приведёт к появлению посредников. Ну а это крайне негативно отразится на тех, кто привык отовариваться на Aliexpress. Сильнее всех подобное решение отразится на бизнесменах, которые закупали через китайскую площадку товары, а после реализовывали их на российских маркетплейсах. За счёт простого канала бесплатной доставки удавалось получать значительную прибыль, но сегодня такая схема больше не работоспособна. Предпринимателям придётся отовариваться на крупных российских складах, ну а в итоге продукция у перекупщиков станет неконкурентной по сравнению с официальной розницей. Крупные магазины давно нашли посредников и закупают товары напрямую в Китае или в соседних странах. Такое решение оказало негативный эффект на ценообразование, но другого выхода всё равно нет. В данном случае очевидно, что группа компаний Alibaba опасается вторичных санкций, которыми Китаю грозят европейцы и американцы. Ну а поскольку риски слишком велики, то в качестве сакральной жертвы был выбран именно Aliexpress. За счёт появления российских конкурентов данная площадка в последнее время не занимала большей части рынка, но оставалась популярна, а уход крупного конкурента обязательно почувствуют все остальные игроки. 

По мнению аналитиков, в обозримой перспективе полностью отрезать Россию от поставок электроники из Китая не выйдет. В настоящее время платежи проводятся через региональные китайские банки. Подобные учреждения слишком маленькие, чтобы попадать под санкции, а переводы можно разделять не несколько частей. В итоге все стороны получают желаемое, хотя процесс и занимает больше времени. Эксперты уверены, что решением проблемы может быть появление собственных финансовых институтов БРИКС. Сегодня значительная часть переводов основана на системах, созданных в Европе и США. Обходить ограничения сложно, а владельцы подобных систем ещё и могут контролировать все транши. Проблема стоит остро, но простых решений нет. Многие страны, которые сотрудничают с Россией, стали заложниками ситуации и ищут пути наименьшего сопротивления. Это значит, что будут появляться новые логистические цепочки, поскольку бизнес продолжит существовать до тех пор, пока можно получать выгоду. Ну а пока все участники параллельного импорта фиксирую высокие прибыли. Уход AliExpress свидетельствует о росте напряжённости, но не окажет никакого влияния на количество товаров на полках российских магазинов. 

#aliexpress #санкции
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