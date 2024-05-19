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Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт

35% всех геймеров владеют всего 10 различными моделями графических чипов, если доверять статистике Steam
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Если вы обратите внимание на рейтинг видеокарт в Steam, то сможете заметить, что первые 10 наиболее популярных решение находятся в руках 35% всех геймеров. Уточним, что речь идёт только о настольных моделях, тогда как мобильные для ноутбуков мы сегодня рассматривать не будем. Проще говоря, каждый третий любитель компьютерных игр владеет одной из десяти видеокарт, многие из которых уже давно растеряли свою актуальность и поступили в продажу более 6 лет назад. 

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Дженсен Хуанг то и дело рассказывает нам о рекордах продаж новых видеокарт, но реальная картина удручает, ведь рядовые пользователи годами не могут себе позволить апгрейд, довольствуясь объедками со стола NVIDIA. Сегодня мы рассмотрим все 10 наиболее популярных видеокарт, которые находятся в рейтинге Steam и попытаемся понять, что происходит, и в чём причина высокого спроса на каждый графический чип. 

GeForce RTX 3060 за последний месяц значительно растеряла позиции, но видеокарта остаётся лидером списка и обеспечивает отличную производительность в разрешении 1080р. Увы, но даже имея 12 Гб памяти, рассчитывать на доступ к 2К не приходится. Проблема в том, что видеокарты среднего ценового диапазона уже несколько поколений не получали значительного прироста быстродействия между поколениями, а в итоге не годятся для высоких требований 2К. Попытаться обмануть себя можно при помощи технологии масштабирования, но картинка в этом случае всё равно будет хуже оригинальной. 

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Назвать GeForce GTX 1650 игровой можно с большой натяжкой. Удивительно, но видеокарта до сих пор удерживается на втором месте, хотя годится только для шутеров и игр 5-летней давности. Она полностью завершила свой жизненный цикл и уже не выпускается. Если вы предпочитаете Майнкрафт и Контр Страйк, то GeForce GTX 1650 станет для вас идеальным инструментом, ведь видеокарта стоит в 2 раза дешевле GeForce RTX 3060. Бюджетный выбор позволяет сэкономить, но покупать такую видеокарту для запуска требовательных новинок мы вам не советуем. Даже если игры и будут работать, то разрешение придётся снизить до 720р, а настройки графики до минимальных. 

По непонятной причине GeForce RTX 3060 Ti на третьем месте. Скорее всего, NVIDIA продала слишком много таких видеокарт майнерам, ну а поскольку добывать криптовалюту на графических чипах стало невыгодно, то десятки тысяч GeForce RTX 3060 Ti оказались на вторичном рынке. За видеокарту просят 36 тысяч рублей, ну а это прекрасный шанс ворваться в мир 2К. Главная сложность заключается в скромном количестве видеопамяти, но данная проблема актуальная для большей части продукции NVIDIA, поэтому покупателям приходится делать непростой выбор. Тянуть новинки в 2К GeForce RTX 3060 Ti сможет только на средневысоких настройках графики. Если вы хотите получить больше, чем может предложить обычная GeForce RTX 3060, то стоит задуматься о покупке GeForce RTX 3060 Ti. 

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Найти GeForce RTX 2060 в продаже нам не удалось, а вот GeForce RTX 2060 SUPER доступна за 28 тысяч рублей. Ровно столько же просят за GeForce RTX 3060, ну а в тестах обе демонстрируют примерно равную производительность. Первая предложит 256-битную шину, ну а вторая получила на 4 Гб памяти больше. Мы бы рекомендовали купить GeForce RTX 3060, поскольку она новее и будет дольше поддерживаться разработчиком. Обычная GeForce RTX 2060 давно не производится, поэтому встречается только на вторичном рынке. 

А вот обращать внимания на GeForce RTX 3070 крайне не рекомендуем. Видеокарта имеет всего 8 Гб памяти и быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но стоит на целых 15 тысяч рублей дороже. Такая переплата не оправдывает скромных характеристик и низкой актуальности, ведь для получения максимальных настроек в разрешении 2К вам потребуется больше 10 Гб видеопамяти. Увы, но предложить столько GeForce RTX 3070 не может, поэтому обходите такую видеокарту стороной. Уже сегодня с такой видеокартой некомфортно, а со временем дискомфорт продолжит увеличиваться. За 40 тысяч она бы смотрелась неплохо, но платить за такую видеокарту 50 тысяч мы не советуем. 

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Интересно выглядит GeForce RTX 3050, за которую просят 22 тысячи рублей. Перед вами версия на 8 Гб, а тесты доказывают, что перед покупкой данного графического чипа следует обращать именно на количество видеопамяти. Существуют модели с 6 Гб памяти, которые на самом деле оказываются на 10-15% медленнее. Что до GeForce RTX 3050, то она неплохо себя показывает даже с новыми играми, но не гарантирует максимальных настроек качества в 1080р. Благо видеокарта стоит относительно недорого и позволяет собрать экономный компьютер для школьника.

А вот смотреть в сторону GeForce GTX 1050 Ti мы вам категорически не рекомендуем. Всё дело в том, что эта видеокарта намного медленнее GeForce GTX 1650, но стоит дороже. GeForce GTX 1050 Ti никогда не была быстрой, а сегодня она плохо справляется даже с популярными шутерами. Высокая цена может быть связана с тем, что видеокарт в рознице почти не осталось, ну а громкое имя – это не повод слепо покупать то, что советуют вам маркетологи. 

GeForce RTX 4060 только набирает популярность, но всё идёт к тому, что этот графический чип никогда не получит лавров GeForce RTX 3060. Новинка оказалась всего на 10% быстрее предыдущей модели и получила 8 Гб памяти вместо 12 Гб. Такое решение расстроило даже фанатов дядюшки Хуанга, ну а в результате спрос на видеокарту ниже ожиданий. Выбора у геймеров пока нет, ну а любители томительных ожиданий строят планы на покупку GeForce RTX 5060. Инсайдеры уверяют, что впервые за несколько поколений NVIDIA предложит значительный прирост быстродействия в сегменте до 400 долларов. Не исключено, что это приведёт к росту стоимости видеокарт, но пока всё это только слухи. 

Ну и на десятом месте расположилась GeForce GTX 1660 Super. Как уже было сказано выше, мы исключили из списка графические чипы для ноутбуков, а в данном случае речь об одной из самых популярных видеокарт. Возможно, на руках у геймеров GeForce GTX1660 Super было бы больше, но подвели майнеры. Фермеры скупали данный графический чип в невообразимых объёмах, используя его для добычи криптовалют много лет. За годы в шахтах видеокарты израсходовали свой запас прочности, а в результате многие уже давно вышли из строя. На самом деле сегодня смысла в покупке GeForce GTX 1660 Super нет, поскольку указанная выше GeForce RTX 3050 даже немного быстрее и предлагает 8 Гб памяти. Она новее и поддерживает технологию масштабирования. Это значит, что через 5 лет вы сможете запускать на GeForce RTX 3050 новые игры при помощи DLSS 2, тогда как жизненный цикл GeForce GTX 1660 Super завершится намного раньше. 

P.S. Мы не стали рассматривать GeForce GTX 1060, поскольку купить эту видеокарту в новом состоянии невозможно. Старые GeForce GTX 1060 также годами работали на фермах и сегодня не способны справляться с новинками в 1080р. 

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Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
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