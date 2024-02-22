Ну приступим. Когда дело доходит до выбора процессора для компьютера, многие пользователи рассматривают различные варианты. Один из наиболее популярных производителей процессоров - Intel. Однако, несмотря на свою популярность, не покупаю продукцию Intel. И расскажу о нескольких причинах, Почему предпочитаю другой производитель.



Одной из главных причин, по которой не покупаю продукцию Intel, является их высокая стоимость. Процессоры Intel обычно стоят дороже, чем аналогичные по характеристикам процессоры другой фирмы. Который предлагает такую же, и даже лучше производительность, но по более доступной цене.

Не выбираю Intel отсутствие инноваций в их продуктах. В последние годы Intel не представил ничего нового и революционного на рынке процессоров. В то время как другой производитель, такой как AMD, постоянно разрабатывают новые технологии и улучшают свои продукты к примеру 3D КЭШ, а Intel только насыпали кучу не до ядра от которых толку 0, и советуют даже не до ядра отключать, еще Intel увеличили энергопотребление. К примеру флагман Intel Core i9-14900К. Который кушает в пике аж 450вт, да много. Даже топовые системы охлаждения, не могут толком охладить его. а для работы и сложных арифметических задачах. Не годится.

Еще одна причина, по которой не выбираю Intel проблемы с безопасностью. В прошлом Intel сталкивалась с уязвимостями в своих процессорах, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к системе. Это может представлять угрозу для безопасности важных данных и личной информации.

Кроме того, проблема это прогибается сокет, и приобретением дополнительного, крепления рамка процессора для коррекции изгиба lga 1700, энергоэффективность и возможность разгона процессора, без приставки К. Во всех этих аспектах Intel не удовлетворяет мои требования.

В конечном счете, Intel может иметь свои преимущества и поклонников, но для меня он не заслуживает, абсолютно не какого внимания.

В итоге. Очень дорого, ничего нового, не какой производительности, проблемы с перегревом, большим энергопотреблением и безопасностью - все эти причины, по которым не покупаю продукцию Intel. Предпочитаю обратить внимание на AMD, которые предлагают более доступные цены, инновационные продукты и лучшую производительность.