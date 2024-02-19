Название Nvidia знакомо практически каждому, кто интересуется компьютерными играми и графикой. Эта компания является одним из ведущих производителей видеокарт в мире и предлагает широкий ассортимент продукции. Однако, несмотря на популярность и успехи Nvidia, не приобретаю их продукты по нескольким важным причинам.

Одной из главных причин, не покупаю Nvidia, является их завышенная цена. Nvidia всегда, ломила цены на свою продукцию, которые не всегда оправдывают свою стоимость. Да, их видеокарты предлагают высокую производительность и отличную графику, но при этом часто жульничают. К примеру не докладывают видео памяти, режут шину, зачастую можно услышать. Обещания главы Дженсен Хуанг, который обещает лучи чуть ли с RTX 2000-3000 Series. Что лучи доступны, а по факту даже топовая видео карта RTX4090 лучи так и не тянет, в разрешениях 4К, с максимальными настройками без замыленной картинки.

Еще одна причина, связана с проблемами охлаждения и высокой температурой работы их видеокарт. В прошлом Nvidia сталкивалась с проблемами перегрева, которые приводили к снижению производительности и даже к поломке устройств. Особенно флагманы. Хотя сейчас компания улучшила системы охлаждения. Но с видеокартой RTX4090 так и не решили проблему по выгорает разъема питания, и эта проблема, так и не решена. Компания так и не устранила эту проблему, тем самым наплевательски, отнеслась к пользователям.

Nvidia часто использует разрекламированные технологии, которые не всегда нужны к примеру NVIDIA 3D Vision, Hybrid SLI, HybridPower, SLI, Physx. Это уже забытые технологий, но на старте какой был выхлоп.

На рынке существует видеокарта RX7900XTX, которая стоит в 2 раза дешевле по сравнению с RTX4090, при этом её производительность четко втесалось между RTX4080 и RTX4090. Все перечисленные видеокарты лучи толком не тянут, так зачем переплачивать за лучи, можно же сэкономить кучу денег.

Хотя Nvidia является известным и успешным производителем видеокарт, но предпочитаю обратить внимание на AMD Radeon. Соотношения цена и качества. Спасибо, что прочитали.