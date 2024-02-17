Ну приступим. Покупаю 𝑨𝑴𝑫, Одним из ключевых преимуществ 𝑨𝑴𝑫 является их уникальная архитектура 𝙕𝙚𝙣, которая обеспечивает высокую производительность и эффективность работы. Процессоры 𝑨𝑴𝑫 обладают большим количеством ядер и потоков, что позволяет выполнять множество задач одновременно с высокой скоростью, особенно арифметические расчеты.

В области графических карт 𝑨𝑴𝑫 также имеет ведущие позиции благодаря своей архитектуре 𝑹𝑫𝑵𝑨. Они способны обеспечивать высокую частоту обновления, реалистичную графику и увлекательное геймплей. Графические карты 𝑨𝑴𝑫 также широко используются в рендеринге, видеомонтаже и других профессиональных задачах, благодаря своей высокой производительности и поддержке передовых технологий.

Для 𝑨𝑴𝑫 дешевле мат платы и даже на бюджетные платы можно установить топовые процессоры. 𝑨𝑴𝑫 процессоры дешевле, меньше энерго потребление, и нагрев. Дольше устаревает сокет. Большой КЭШ. Нет мусорных энерго ядер. А сейчас личный опыт. Купил простенькую мамку на 𝑩350 TOMAHAWK PLUS. И установил простенький процессор 𝑹𝒚𝒛𝒆𝒏 1600. Затем сменил процессор ну естественно прошил БИОС и поставил более мощной процессор 𝑹𝒚𝒛𝒆𝒏 2700Х. После заменил его на более мощный 𝑹𝒚𝒛𝒆𝒏 3700Х за тем поставил 𝑹𝒚𝒛𝒆𝒏 5800Х. Можно конечно поставить еще мощнее типа 𝑹𝒚𝒛𝒆𝒏 5950Х. Но для игр мне это явно не к чему. На 1 мат плате сменил 4 поколения процессоров. Память покупал DDR4 сразу 2х16𝒈𝒃 с частотой 3600 МГц чипы попались 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒏 сейчас разогнал память до 3800 МГц. Ошибок нет. + процессор 𝑨𝑴𝑫 хорошо работает с видео картами 𝑹𝒂𝒅𝒆𝒐𝒏. Так как один и то же производитель. Есть дополнительные функции к примеру 𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒋𝒈𝒚. 𝑨𝑴𝑫 𝑵𝒐𝒊𝒔𝒆 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 снижает фонового аудио шума в режиме реального времени. Еще 𝑨𝑴𝑫 𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒚 это технология, позволяющая процессору получить полный доступ к памяти видеокарты, что позволяет нарастить производительность. Сама 𝑨𝑴𝑫 говорит о приросте до 11%, но её же графики показывают, что зачастую это всё же 5-6%. Это немного, но даже эти проценты лишними не будут, в будущем эта технология позволит добиться большего. Недавно добавили 𝑨𝑴𝑫 𝑨𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 это автоматическая активизация функций и элементов интерфейса в зависимости от выполняемых действий на ПК.

В заключение, выходит AMD даже, является экономически выгодной. Они предлагают конкурентные цены в сравнении с другими ведущими компаниями, что делает их продукты доступными для широкого круга потребителей. Спасибо за прочитанное.