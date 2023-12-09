Отечественные АПЛ имеют ряд преимуществ.

Американское издание The National Interest опубликовало свой рейтинг лучших ударных подводных лодок, в настоящий момент находящихся на вооружении мировых держав, в который включила и российские, а именно атомные подводные ракетоносцы проекта 945А «Кондор» (Sierra-II по классификации НАТО) и 885М «Ясень-М».

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Источник фото: РИА Новости, СЕВМАШ

Источник отмечает уникальные свойства российских атомных подлодок «Кондор», корпус которых изготовлен из титана, что придаёт им большую прочность, лёгкость и понижает уровень шума, а также позволяет погружаться на значительные глубины — по мнению автора, эти качества представляли бы большую угрозу для американских ПЛ в случае гипотетического противостояния.

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Ещё одним классом подлодок, включённых в рейтинг издания, стали российские АПЛ «Ясень-М», которые имеют в своём арсенале гиперзвуковые ракеты «Циркон» большого радиуса действия, крылатые «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковые средней дальности «Оникс».