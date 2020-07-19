Смешной usb флеш-накопитель

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Цена $3.60 - 19.72

Юсб флешка в необычном форм-факторе. Крышечки от флешки на магните, что очень удобно, можно выбрать флешки различного объема памяти. Будет отличным подарком, который точно порадует!

Антирадар Karadar STR G820

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Цена $30

Функциональное комбо-устройство, которое совмещает в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS-антирадар с обновляемой базой камер.

Фонарик

КУПИТЬ ТУТ - NICRON - Litwod Z20 - Xiaomi BEEBEST F1

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Цена $9.43 - 17.69

Светодиодный фонарь с защищённым от влаги металлическим корпусом. Поддерживает пять режимов свечения, работает от литиевого аккумулятора 18650. В комплекте можно заказать USB‑кабель, адаптер, зарядное устройство и аккумулятор.

Wifi ретранслятор

КУПИТЬ ТУТ - мощный - Xiaomi

Цена $7.96 - 11.00

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Достаточно популярный ретранслятор Wi-Fi от всеми известного бренда. Имеет много положительных отзывов. Поддерживаемая частота Wi-Fi: 2.4 ГГц. Максимальная скорость передачи: 300 Мбит/c

Крутой робот-пылесос ILIFE V7s Plus

КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70

Цена $149

Работает от одного заряда 2 часа, за это время успевает пропылесосить квартиру площадью 150 кв.м. и затем сам возвращается на док-станцию для подзарядки. Вам нужно всего лишь очищать время от времени пылесборник.

Мощный шуруповерт

КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA - 20 В - 12 В

Цена $21.43 - 55.31

Аккумуляторная дрель-шуруповерт со светодиодной подсветкой для работы в темноте. С набором из 12 сменных бит, двумя батареями и зарядным устройством в комплекте. Дрель оснащена регулятором скорости вращения.

Профессиональный триммер

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Enchen - Showsee - RIWA - Sharp X

Цена $9.22 - 10

Профессиональный триммер для стрижки волос с насадками из прочного пластика. С ее помощью можно легко стричь волосы в носу, ушах, бриться и делать отличные прически.

Детектор качества воздуха

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КУПИТЬ ТУТ - Дешевый

Цена $109

Детектор Xiaomi для анализа качества воздуха, обнаружения твёрдых частиц РМ2.5, измерения температуры и влажности в помещении. Оснащён экраном, на котором отображаются данные. Управление сенсорное, работает от встроенного аккумулятора на 2 000mah, заряжается от USB.

Беспроводной электролобзик Deko

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Цена $39

Лобзик мощностью 800 Вт с быстрозажимным патроном, плавной регулировкой скорости для разных материалов и настройкой наклона подошвы.

Ноутбук для игр

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Цена $705

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Гибрид ноутбука и портативной консоли - GPD WIN 2. Ноутбук в настолько миниатюрном корпусе - это уже само по себе интересно, а тут еще и встроенный игровой контроллер с крестовиной и джойстиком.

Диагональ IPS дисплея 6" с разрешением 1280 x 720. Из-за своей компактности внутри установлен процессор Intel Core M3-8100Y.

Лазерный дальномер

КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - UNI-T

Цена $21

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Дальномер с дальностью работы до 40 метров и встроенным пузырьковым уровнем. Один из лучших в своем классе — надежный, точный (до 2 миллиметров на длину). Умеет считать углы, периметр, площадь и объем после вычисления отдельных сторон.

Костюм T-rex

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Цена $13

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В этот костюм влезет как ребенок, так и взрослый. Внутри установлено 2 вентилятора, которые работают от 4 АА батареек каждый. Воздух нагнетается снаружи и форма постоянно держится. Изнутри на окружающий мир человек смотрит через прозрачное окошко из пленки.

Массажер с нагревательным элементом

КУПИТЬ ТУТ - для ног Xiaomi Momoda - другой - для шеи - Xiaomi mi Meavon

Цена $67

Снимет боль в затёкших мышцах, избавит от усталости и напряжения. На одном заряде работает примерно 1,5 часа. Поддерживает два режима управления: сенсорное и через приложение Mi home.

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