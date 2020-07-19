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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: антирадар Karadar STR, электролобзик и другое

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Детектор Xiaomi для анализа качества воздуха, обнаружения твёрдых частиц РМ2.5, измерения температуры и влажности в помещении. Оснащён экраном, на котором отображаются данные. Управление сенсорное, работает от встроенного аккумулятора на 2 000mah, заряжается от USB.

Беспроводной электролобзик Deko

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Цена $39

Лобзик мощностью 800 Вт с быстрозажимным патроном, плавной регулировкой скорости для разных материалов и настройкой наклона подошвы.

Ноутбук для игр

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Цена $705

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Гибрид ноутбука и портативной консоли - GPD WIN 2. Ноутбук в настолько миниатюрном корпусе - это уже само по себе интересно, а тут еще и встроенный игровой контроллер с крестовиной и джойстиком.

Диагональ IPS дисплея 6" с разрешением 1280 x 720. Из-за своей компактности внутри установлен процессор Intel Core M3-8100Y. 

Лазерный дальномер

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Цена $21

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Дальномер с дальностью работы до 40 метров и встроенным пузырьковым уровнем. Один из лучших в своем классе — надежный, точный (до 2 миллиметров на длину). Умеет считать углы, периметр, площадь и объем после вычисления отдельных сторон.

Костюм T-rex

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Цена $13

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В этот костюм влезет как ребенок, так и взрослый. Внутри установлено 2 вентилятора, которые работают от 4 АА батареек каждый. Воздух нагнетается снаружи и форма постоянно держится. Изнутри на окружающий мир человек смотрит через прозрачное окошко из пленки.

Массажер с нагревательным элементом

КУПИТЬ ТУТ - для ног Xiaomi Momoda - другой - для шеи - Xiaomi mi Meavon

Цена $67

Снимет боль в затёкших мышцах, избавит от усталости и напряжения. На одном заряде работает примерно 1,5 часа. Поддерживает два режима управления: сенсорное и через приложение Mi home.

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Art Mkrtchian
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теперь я понял твою логику
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wwr222
14:48
Гига за 4 тыс-это к вам,фанатам Лизы
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Yolanda Tarska
14:47
250 тут для многих мало, но для рабочего компа отлично, ведь игры и торренты не качаются, а для игр уже 500 хорошо, тоже не особо нужно ставить кучу игр одновременно.
Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
Gunnar
14:47
У меня 250 nmve под систему, купленный за копейки давно, и 1тб ссд сата под остальное. Плохо?
Новые высокоскоростные NVMe SSD Crucial P5 производства компании Micron поступили в продажу
Toichik
14:45
как можно было такой кал слепить, как Ваш пост?))
Выбираем лучшую бюджетную видеокарту лета 2020 – Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1650 Super – тестирование в актуальных играх от Benchmark
Gunnar
14:44
Я так понял статья разочаровала отсутствием хайпа?
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Дункан Маклауд
14:44
Обходится легко.
Создаем своими руками систему контроля и управления доступом к ПК
Gunnar
14:42
Как-то рядом с радиатором текстолит мерить можно или нижний край радиатора? Я, честно, думаю там градусов около 80 или чуть больше. Но и это для этой малютки не плохой результат. Ещё не отменили обду...
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Toichik
14:42
соглашусь. это криворукие утырки всякие, у которых вечно catalyst отваливается. Хотя сейчас уже дрова нвидия - не торт
Выбираем лучшую бюджетную видеокарту лета 2020 – Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1650 Super – тестирование в актуальных играх от Benchmark
Gunnar
14:39
тебя так задевает насколько будет греться чужая плата? Или купил гигу s2h и теперь не знаешь ка оправдать покупку? Или задевает, что можно было сэкономить и купить плату за 5тр (8тр сейчас), на которо...
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
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