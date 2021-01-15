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Последняя бета-версия предполагает, что iOS 14.4 будет предупреждать пользователей iPhone о неоригинальной камере. Это в конечном итоге позволит пользователю понять, находится ли в его смартфоне оригинальная камера или нет. Также можно будет проверить не только на камеру, но и дисплей.

iOS 14.4 покажет на дисплее предупреждающее уведомление о неоригинальных камерах и дисплеях на iPhone.

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Как упоминалось ранее, iOS 14.4 будет уведомлять пользователей, если их iPhone был отремонтирован с использованием неоригинальной детали (через MacRumors), будь то камера или дисплей. Сообщение появится в приложении Настройки> Общие> О программе. В дополнение к этому сообщение также будет отображаться на экране блокировки в качестве уведомления.

Обратите внимание, что предупреждения на дисплее и камере не нарушают работу. Это означает, что даже если камера или дисплей не являются оригинальными, они все равно будут работать и не будут мешать использованию. Apple уже имеет аналогичную функцию, которая позволяет пользователю iPhone узнать о неоригинальном аккумуляторе. Однако пока iPhone продолжает работать, есть небольшой недостаток. Вы не сможете получить доступ к функции состояния батареи. Тем не менее, телефон продолжит работать.

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Кроме того, Apple не только отобразит предупреждающее сообщение в качестве уведомления, но и перенаправит вас на документ службы поддержки Apple. В документе службы поддержки Apple рассказывается о важности оригинальных запчастей. И, компания порекомендует пользователям ремонтировать свои iPhone в сервисных центрах, официально авторизованных Apple.

iFixit заявил, что техническим специалистам необходимо запустить проприетарное приложение Apple System Configuration, чтобы завершить ремонт дисплея и камеры на новых моделях iPhone 12. Если технические специалисты этого не сделают, камера может перестать реагировать и вообще перестать работать. Некоторые также считают, что iPhone от Apple сконструирован таким образом, что его ремонтопригодность намеренно низкая.