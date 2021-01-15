iOS 14.4 будет предупреждать пользователей iPhone с неоригинальной камерой
реклама
Последняя бета-версия предполагает, что iOS 14.4 будет предупреждать пользователей iPhone о неоригинальной камере. Это в конечном итоге позволит пользователю понять, находится ли в его смартфоне оригинальная камера или нет. Также можно будет проверить не только на камеру, но и дисплей.
iOS 14.4 покажет на дисплее предупреждающее уведомление о неоригинальных камерах и дисплеях на iPhone.
Как упоминалось ранее, iOS 14.4 будет уведомлять пользователей, если их iPhone был отремонтирован с использованием неоригинальной детали (через MacRumors), будь то камера или дисплей. Сообщение появится в приложении Настройки> Общие> О программе. В дополнение к этому сообщение также будет отображаться на экране блокировки в качестве уведомления.
Обратите внимание, что предупреждения на дисплее и камере не нарушают работу. Это означает, что даже если камера или дисплей не являются оригинальными, они все равно будут работать и не будут мешать использованию. Apple уже имеет аналогичную функцию, которая позволяет пользователю iPhone узнать о неоригинальном аккумуляторе. Однако пока iPhone продолжает работать, есть небольшой недостаток. Вы не сможете получить доступ к функции состояния батареи. Тем не менее, телефон продолжит работать.
реклама
Кроме того, Apple не только отобразит предупреждающее сообщение в качестве уведомления, но и перенаправит вас на документ службы поддержки Apple. В документе службы поддержки Apple рассказывается о важности оригинальных запчастей. И, компания порекомендует пользователям ремонтировать свои iPhone в сервисных центрах, официально авторизованных Apple.
iFixit заявил, что техническим специалистам необходимо запустить проприетарное приложение Apple System Configuration, чтобы завершить ремонт дисплея и камеры на новых моделях iPhone 12. Если технические специалисты этого не сделают, камера может перестать реагировать и вообще перестать работать. Некоторые также считают, что iPhone от Apple сконструирован таким образом, что его ремонтопригодность намеренно низкая.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила