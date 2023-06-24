За последние часы с тыловой зоны Специальной Военной Операции поступают дурные вести. Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявляет через свою пресс-службу, что по лагерю подготовки бойцов ударили артиллерия и авиация, есть жертвы. По словам руководства компании, лагерь который был атакован, находился далеко от прифронтовой зоны и физически не мог быть атакован украинскими силами.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидают, как тактический резерв" - заявил предприниматель.

"Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры" - сообщил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ФСБ России в свою очередь возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Юудем следить за происходящим.