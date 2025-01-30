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Zelikman
Британская фирма Lister Motor сворачивает проект по выпуску собственного суперкара
Из-за стремления правительства полностью отказаться от ДВС к 2035 году, компания считает, что вложения в 1000-сильный автомобиль не окупятся

Британская компания Lister Motor, известная своими родстерами Knobbly в ретро-стиле и углублённым тюнингом современных Jaguar, приостановила разработку собственного суперкара, о котором было объявлено семь лет назад. Генеральный директор компании, Лоренс Уиттейкер, в официальном заявлении сообщил, что такое решение связано с неясностью в законодательных изменениях, инициированных британскими властями, которые планируют запретить двигатели внутреннего сгорания.

3 января 2024 года в Великобритании вступил в силу мандат, согласно которому с 2035 года все новые автомобили должны будут иметь нулевые выбросы. Текущее правительство страны намерено ускорить процесс отказа от автомобилей с ДВС, вводя запрет на их использование уже с 2030 года.

Уиттейкер подчеркнул, что ранее правила по выбросам не затрагивали малые компании, производящие менее 1000 автомобилей в год. В числе упомянутых компаний были Morgan, Ginetta и Caterham. В настоящее время автопроизводители не уверены, коснётся ли их новый запрет, поэтому Lister принужден приостановить работу над новым общественным автомобилем — первым за последние 32 года, так как многомиллионные вложения могут не окупиться.

В феврале 2018 года Лоренс Уиттейкер разместил в социальных сетях концепт нового суперкара, который планировался как преемник модели Storm 1993 года. Этот автомобиль был укомплектован семилитровым V12 от Jaguar и выпускался в гражданской и гоночной версиях. Он также запомнился победой в чемпионате FIA GT в 2000 году. Новому суперкупе обещали установить 7,8-литровый V12 с механическим наддувом мощностью около 1000 лошадей, который способен разгоняться до 100 км/ч за меньше чем три секунды и превышать скорость 400 км/ч. Планировалось, что каждый год будет выходить не более шести экземпляров автомобиля с ценой около 2,8 миллиона долларов за штуку. При этом даже примерные сроки выхода на рынок не озвучивались.

#автомобили #транспорт #великобритания #суперкары
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