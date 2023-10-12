Западные эксперты не ожидали такой эффективности от российской промышленности

Согласно американскому изданию "World Defence News", российское танкостроение вызывает все больший интерес и привлекает внимание международной общественности. Последние новости о поставках обновленного танка Т-90М привели к возникновению новых вопросов у западных экспертов.

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По мнению аналитиков, российский военно-промышленный комплекс успевает покрывать все потери в ходе Специальной Военной Операции. Этот феномен свидетельствует о том, что российское танкостроение находится на пути к достижению более высоких параметров эффективности и функциональности.

"Хотя на первый взгляд это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию боевого соприкосновения. По сути, Россия теряет больше основных боевых танков Т-90, потому что ей есть что терять", - считают в издании.

В условиях реального боевого применения продукция российского танкостроения испытывает на себе все трудности и вызовы современной военной борьбы. Этот фактор играет ключевую роль в дальнейшем совершенствовании и модернизации танка, что ведет к его лучшей адаптации к требованиям современной войны.

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"Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной Для сравнения, Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ", - сообщают в "World Defence News".