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Приходят обновленные данные касательно атаки беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Псковской области. Сообщается что в атаке участвует свыше двадцати дронов самолётного типа. Системы противовоздушной обороны ведут огонь по украинским БПЛА.
Один из дронов-камикадзе попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома, в результате чего образовался серьёзный пожар. В настоящее время заявлено о четырёх российский тяжёлых военно-транспортных самолётах Ил-76, повреждённых в результате авианалёта.
Поступают сообщения о взрывах в Брянской области. Как заявлено, вновь результат прилёта украинских беспилотников.
Также есть неподтвержденные данные, что запуск дронов производился с территории Латвии. По поводу этого стоит дождаться официальной информации от властей страны. Сообщается, что за три часа до атаки беспилотников, в Латвии поднялись в воздух американские военные вертолёты, после чего исчезли с радаров.
В сети распространяется мнение, что с учётом такого большого количества дронов, атаку с территории России можно исключить, так как запуск целого роя дронов-камикадзе невозможен без стационарного комплекса.