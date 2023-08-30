Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Украинским БПЛА удалось нанести урон объектам на территории Псковского аэродрома
Псковская область была атакована украинскими дронами самолётного типа

реклама

  Поступают сообщения о взрывах в Псковской области. По имеющейся информации, украинские формирования атаковали Псковский аэродром беспилотным летательными аппаратами. По ним работает российская ПВО. Однако, согласно материалам в сети, украинские дроны сумели нанести урон объектам на территории аэродрома.

реклама

  На данный момент официальной информации нет, по неподтвержденной информации горят два самолёта. Данный аэродром является местом дислоцирования военно-транспортного авиационного полка. Судя по всему зенитными орудиями не удалось своевременно уничтожить беспилотные аппараты.


  Сам населённый пункт находится на расстоянии 700 километров от украинских территорий. Откуда были запущены данные беспилотники пока остаётся загадкой. Есть вероятность, что дроны вновь были запущены с территории Российской Федерации. Однако, судя по кадрам, беспилотники имели серьёзную начинку и собрать его незаметно в кустарных условиях задача не из лёгких.

  Скорее всего уже завтра мы получим подробную информацию, откуда был запущен данный аппарат и какие структуры недоглядели в данной ситуации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #армия #бпла #аэродром #псков
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В авиаударах по аэродрому в Псковской области участвовало свыше двадцати дронов
В Чехии считают сценарий с замораживанием конфликта всё более вероятным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальнее M982 Exalibur
36
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
11
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
6
В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
4
Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
1
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
7
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
15
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
7
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
146
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
48
Перекупщики и "моддеры" Авито
10
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Рекордная десятка просматриваемых сериалов Amazon Prime
1

Сейчас обсуждают

ABC
01:52
Желаю Intel'у успехов на рынке ГПУ и успешного противостояния. А ARC A770, не такое уж и говно, на фоне нынешних конкурентов.
Игровой GPU следующего поколения Arc Battlemage от Intel замечен в тестовой лаборатории
REY_B_
01:08
Значит прилетит ответка "с иксами". - Существенных объектов на территории Украины ещё много. Например "чисто случайно" могут быть повреждены газохранилища, в которых ЕС собирается хранить свой газ. Ко...
Украинским БПЛА удалось нанести урон объектам на территории Псковского аэродрома
REY_B_
01:06
Как-то не вписывается Индонезия в БРИКС....
На фоне резко возросшей активности Китая в ЮКМ Индонезия закупает у США 24 истребителя F-15EX
Alex-IT
00:48
Спасибо за дополнение.
Насколько безопасен автопилот от компании Tesla
AVR
00:43
Повод забить болт на неё 😉
Starfield останется без поддержки русского текстового перевода — игра выходит 6 сентября
Сергей Гончар
00:43
Полностью с тобой согласен, такое ощущение, что пришел человек со стороны и написал статью о видеокарте ничего не понимая в ней.
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
Сергей Гончар
00:38
Я что то не пойму, автор жалуется на низкий fps, в игра.и в тоже время снижает частоту GPU, тем самым уменьшает fps в играх, и потом зачем он выкручивал настройки в игре по максимуму не объяснил. Я та...
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
Евгений Хрипков
00:34
Ну там кнопки то по сути мультимедиа есть ,только через FN на GK50) , а так да GK71 хардверные кнопки удобнее))
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
ArsTG1
00:31
не, главное чтобы не страдало твое имущество, а то выходит, что противник тебя и в игре унизил и в реале, нафига ему такую радость доставлять
Девушка-геймер после игры в Dota 2 растоптала монитор в компьютерном клубе Москвы
mayday30
00:20
Удивительное гавно. Как так можно было сделать самолет.
CNN: час полета F-16 обойдется ВСУ в 27 тысяч долларов и 16 часов обслуживания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем