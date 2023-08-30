Псковская область была атакована украинскими дронами самолётного типа

Поступают сообщения о взрывах в Псковской области. По имеющейся информации, украинские формирования атаковали Псковский аэродром беспилотным летательными аппаратами. По ним работает российская ПВО. Однако, согласно материалам в сети, украинские дроны сумели нанести урон объектам на территории аэродрома.

реклама

На данный момент официальной информации нет, по неподтвержденной информации горят два самолёта. Данный аэродром является местом дислоцирования военно-транспортного авиационного полка. Судя по всему зенитными орудиями не удалось своевременно уничтожить беспилотные аппараты.





Сам населённый пункт находится на расстоянии 700 километров от украинских территорий. Откуда были запущены данные беспилотники пока остаётся загадкой. Есть вероятность, что дроны вновь были запущены с территории Российской Федерации. Однако, судя по кадрам, беспилотники имели серьёзную начинку и собрать его незаметно в кустарных условиях задача не из лёгких.

Скорее всего уже завтра мы получим подробную информацию, откуда был запущен данный аппарат и какие структуры недоглядели в данной ситуации.