По этим роликам виден не только прогресс Gothic Remake, но и схожесть с оригиналом.

На Youtube-канале Cycu1 появилось два ролика, в одном из них автор сравнивает грядущий ремейк с оригинальной игрой 2001 года, а в другом проведено сравнение Gothic Remake с демо Gothic Playable Teaser - прототипом ремейка, выпущенным в 2019 году.

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По видеоролику демонстрирующему сравнение с первой игрой серии видно, что студия Alkimia Interactive приложила немалые усилия для того, чтобы сделать из ремейка настоящую "Готику", в которой чувствуется атмосфера оригинала.





Второй видеоролик хорошо продемонстрировал разницу между ранним прототипом ремейка, который по своему духу довольно сильно отличался от оригинала и актуальной версии Gothic Remake.

В первую очередь, демо-версия 2019 года подверглась негативной критике за яркие цвета, которые не соответствовали мрачной вселенной "Готики". Видеоролик наглядно демонстрирует, что разработчики уделили внимание цветовой гамме и освещению. Также в сравнении с геймплейным тизером, виден немалый прогресс относительно детализации мира.

Playable Teaser разрабатывался небольшой командой (около 7 человек), с его помощью разработчики поняли в каком направлении нужно двигаться. Они создали это демо, чтобы игроки пройдя его, могли высказать свое мнение относительно разных аспектов игры. Критика фанатов серии сильно повлияла на то, каким в результате стал этот проект.