Индийская Bharat Forge, производящая артиллеристские системы, начала переговоры с Министерствами обороны Индии и Армении о заключении контрактов на поставку артиллерийской установки ATAGS и сопутствующего ей оборудования.

На фоне происходящего в последнее время в странах НАТО и азиатского региона повышенного спроса на артиллерийские установки 155 мм калибра, Индия увеличивает производство такого оружия национальными оборонными компаниями, в явной надежде не только обеспечить свою армию, но и заложить основу для дальнейших экспортных заказов.

Увеличение производства таких артиллерийских систем во многом обусловлено принятием Министерством обороны Индии в марте 2023 года решения о необходимости закупки значительной партии усовершенствованной буксируемой артиллерийской системы (ATAGS) калибра 155 мм. Указанная артиллерийская система разработана в Индии и отличается увеличенной дальнобойностью, высокой скорострельностью и усовершенствованной автоматизацией для повышения эффективности боя.

Согласно сообщению, опубликованному 19 ноября 2024 года индийской деловой газетой "The Hindu BusinessLine", многонациональная компания Bharat Forge Limited, базирующаяся в индийском Пуне и производящая такие артиллерийские системы, начала переговоры с Министерством обороны Индии о заключении контракта на поставку артиллерийской установки ATAGS и сопутствующего ей оборудования.

Как отмечают индийские СМИ, разработка усовершенствованной системы буксируемого артиллерийского вооружения ATAGS является важным шагом в усилиях Индии по развитию собственного оборонного производства в рамках инициативы "Делай в Индии".

Система ATAGS представляет собой современную артиллерийскую платформу, разработанную в рамках программы Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии в сотрудничестве с частными промышленными партнерами, включая Bharat Forge и Tata Advanced Systems. ATAGS спроектирована как буксируемая артиллерийская система калибра 155 мм, способная обеспечить значительную эффективность на современном поле боя. Она обладает увеличенной дальностью действия - более 48 километров - благодаря специальным боеприпасам, что превосходит дальность действия традиционных артиллерийских систем.

ATAGS также оснащена передовыми технологиями автоматизации, включая автоматическую установку оружия и управление боеприпасами, которые повышают эффективность работы и снижают нагрузку на экипаж. Высокая скорострельность системы, которая поддерживает различные режимы стрельбы, делает ее универсальным и мощным оружием для индийской армии. Кроме того, ее модульная конструкция обеспечивает гибкость при работе на различных типах местности и совместимость с различными боеприпасами. Сопутствующие транспортные средства для буксировки орудий обеспечивают быструю мобильность, развертывание системы и изменение позиции во время боя. Как сообщается, система ATAGS прошла тщательные испытания в различных условиях, включая пустынные ландшафты и высокогорные условия, продемонстрировав свою надежность и безотказность в экстремальных условиях эксплуатации.

Текущие переговоры между Bharat Forge и Министерством обороны Индии представляют собой, по оценке индийских обозревателей, важнейшую веху в реализации программы и важную возможность для индийской оборонной промышленности внести свой вклад в модернизацию армейской артиллерии. В случае успешной реализации этого контракта произойдет не только укрепление позиции Bharat Forge в оборонном секторе, но и значительное достижение в обеспечении самостоятельности Индии в оборонном производстве. Программа ATAGS демонстрирует растущую конкурентоспособность индийской оборонной промышленности. Более того, ожидается, что доказанная эффективность системы может открыть широкие возможности для экспорта, что сделает эту систему сильным конкурентом на мировом артиллерийском рынке. По крайней мере, уже сейчас, по сообщениям СМИ, Армения заказывает значительную партию этих индийских артиллерийских орудий, рассчитывая приобрести ATAGS раньше, чем индийская армия.

Компания Bharat Forge рассчитывает завершить переговоры с Министерством обороны Индии до конца текущего 2024-25 финансового года. Окончательная стоимость контракта остается неизвестной, поскольку переговоры продолжаются.

Усовершенствованная буксируемая артиллерийская система ATAGS представляет собой значительное дополнение к оборонному портфолио компании Bharat Forge. В настоящее время компания работает на 18 производственных площадках в пяти странах, обслуживая различные отрасли, включая оборонную, аэрокосмическую, автомобильную и энергетическую.