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Всем привет, сегодня я напишу статью про довольно интересный и даже в какой-то степени хайповый монитор Gnef N2749IPS. Все началось с того, пару месяцев назад я случайно наткнулся на пост с данным монитором в одной из групп социальной сети ВКонтакте. И разумеется, этот абсолютно ноунеймный китайский экран меня очень заинтересовал, ведь за 14 тысяч рублей нам обещают IPS-матрицу, 2k разрешение и частоту обновления 165 Гц. Вот я и подумал. А почему нет? И заказал этот монитор.

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Монитор поставляется в фирменной картонной коробке, на которой перечислены основные его преимущества. Упакован монитор добротно, все в пенопласте и никаких проблем с этим нет :

Внутри меня встретила стойка, ножка, кабель питания и кабель дисплейпорт. Ножка широкая, металлическая, в общем, обыкновенная. Стойка массивная, и выглядит довольно добротно :

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В моем случае монитор целый, не залапанный, поверхность экрана матовая, пластик тоже матовый. Корпус не самый тонкий, потому что внутри располагается блок питания, ну и динамики какие-то :

Собирается все это дело довольно легко, я бы даже сказал интуитивно, все ко всему подходит и допиливать напильником ничего не нужно. Разъемы :

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Один USB, один дисплейпорт, два HDMI. Итак, монитор передо мной и скажу честно, выглядит он гораздо дороже, чем стоит. С разрешением и матрицей никто не обманул, здесь действительно 2k и действительно IPS. Цвета яркие, насыщенные, я бы даже сказал слегка ядовитые. Картинка сочная, бесспорно :

Углы обзора достаточно широкие, но к сожалению есть глоу эффект, который бросается в глаза. Да, на IPS матрицах всегда была такая проблема, но здесь она довольно ярко выражена :

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С другой стороны, где еще можно встретить сильный глоу эффект? Ну например в топовых мониторах оптиксах от MSI, либо в тафах от ASUS. С эргономикой у монитора полный порядок, есть регулировка по высоте и смена горизонтальной ориентации на вертикальную. В общем все как у более дорогих конкурентов. И вы наверное уже подумали, что это очередной аналог Samsung G7, но только в 4 раза дешевле. Что автор продался и сейчас будет вам затирать, что это идеальный монитор. Так вот, к сожалению это не так. К сожалению монитор Tiansu я купил за свои деньги и без ложки дегтя здесь не обошлось. Видите ли, мой экземпляр собран не идеально, я бы даже сказал не очень хорошо. С левой стороны имеется пара царапин непонятного происхождения :

Да и рамка не везде плотно прилегает к матрице. Видно это только на белых или черных цветах. И для многих подобные особенности могут оказаться критичными. Многие, когда видят подобное на мониторах, путают засветы с глоу эффект. Вот эти большие светлые области в углах как раз таки глоу, ведь при смене перспективы картина меняется. А засветы здесь хоть и небольшие, но очень заметные. И действительно могут бросаться в глаза. И с этим ничего не поделаешь. Актуально это только для белого или черного цвета. То есть если вы любитель играть в хорроры и рассматривать черное на черном и темноту в темноте, то засветы будете видеть стабильно.

Навигация в меню, а также включение и отключение реализованы с помощью джойстика:

И это однозначный плюс. Меню не переведено на русский язык, и это уже минус. А вот количество настроек небольшое. Например, по какой-то причине отсутствует регулировка гаммы. Нет уровней овердрайва, нет регулировки уровня черного.

Итог.

Монитор безусловно интересный и выделяется он как своими жирными плюсами, так и не менее жирными минусами. К однозначным достоинствам можно отнести довольно быструю матрицу, яркие и насыщенные цвета и отличную эргономику. Недостатками в данном случае являются качество сборки, ярко выраженный глоу эффект и малое количество настроек в меню.

Тем не менее, за цену до 16 тысяч рублей это действительно очень интересный 2k игровой монитор. Для меня решающим фактором стала именно цена, ну и на втором месте любопытство. На момент покупки никто не предлагал ничего подобного за такие деньги. А здесь тебе и IPS, и 165 Гц, и типа 1 mc отклика и даже 2k. И конечно же, монитор оказался с рядом шероховатостей, но учитывая цену, я готов с ними мириться. Ну а готовы ли к подобному решайте сами, ведь я вам честно обо всем написал.