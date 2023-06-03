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Всем привет. Я думаю, многие из вас, увлеченных технической тематикой, и могли заметить оживленные споры между фанатами NVIDIA и AMD относительно видеокарт серии RTX и особенностей технологии трассировки лучей. Сегодня я тоже хотел бы обсудить эту тему, ведь с момента выпуска первых карт RTX прошло уже более 4 лет. Интересно, что за это время мы ожидали значительного прорыва в качестве графики и визуальных возможностей игр... но он произошел? Должен был произойти? Вы не находите это странным?

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За 4 года с небольшим не появился проект, сравнимый по уровню с Crysis, игрой, которая стала эталоном качества графики еще в 2007 году. Мы ожидали увидеть проект, который полностью раскроет потенциал современных видеокарт. А ведь еще в 2019 году нам говорили, что без трассировки лучей прогресс невозможен, обещали нам реалистичные сцены, правильное отражение и великолепные тени. Нам показывали разницу, например, в играх Control и Metro Exodus, но разница не была столь очевидной, как, например, при сравнении DirectX 8, 9 или 10.

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Да и на примере игры Control выглядело это так, будто разработчики пренебрегли отражениями без трассировки лучей, а в Metro Exodus с использованием трассировки было все так плохо и не ровно, что позднее было выпущено дополнение "Enhanced Edition", где исправлены основные косяки. Правда, игра с "правильными" лучами стала выглядеть слишком ярко, как будто гамму выкрутили. Была бы эта фишка в виде PhysX, было бы плевать. Но здесь еще и ресурсов вагон нужно :

Я думаю, никому не секрет, что картинка не становится настолько лучше, насколько повышается нагрузка на видеокарты и падает кадровая частота. Особенно трассировку оценили обладатели всяких RTX 2060, которая встала на путь лучей одной ногой. Но это еще не все, ведь с 20-й серией видеокарт NVIDIA, помимо лучей, появился еще DLSS, который был заявлен как волшебная технология, повышающая производительность без заметной потери качества изображения. Так сказать, спасительная пилюля для обладателей 4K и 2K мониторов. Типа, геймеры Хуанг думает о вас, он хочет, чтобы вы играли на вонючей RTX 2060 с приемлемой производительностью. Но на деле это попытка как-то натянуть трассировку на ваши мониторы, ведь видеокарты ее просто не тянут :

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Первые версии DLSS, как и демонстрации, выглядели просто смешно. Full HD, например, превращалось в 720p, а нам объясняли, что это невероятная работа искусственного интеллекта. Правда сейчас DLSS заметно прокачали, и он работает значительно лучше, чем в те далекие и дикие времена, когда предтоповую видеокарту можно было купить за 40 тысяч рублей. Я это к чему веду: весь маркетинг NVIDIA для продажи 20-й серии строился на новых технологиях. А новые технологии - это такое слово, когда его слышит обыватель, представляет себе какие-то уникальные фишки, которые сделают его крутым. Ведь в плане производительности 20-я серия ничем особенным не могла похвастаться. Отрыв от 10-й серии был невелик. А с новыми технологиями можно забайтить даже обладателей 10-й серии, которые купили ее буквально в прошлом году. Ведь если есть деньги, то почему бы вам не ощутить тепло лучей и скорость DLSS. То, что трассировка лучей Хуанга это больше маркетинг, чем что-то весомое, является моим мнением. У вас, дорогие читатели, может быть свое. Ну что ж, переходим к играм. Ведь за 4 года должны были появиться крутые тайтлы, которые раскроют RTX по полной. Так сказать, лучи на все деньги. Про Metro Exodus и Control я уже написал выше, но объективно на сегодняшний день это уже старые игры.

Так давайте обратим внимание на свежак Hogwarts Legacy. Ого, как плохо выглядит игра с трассировкой. Мы видим, как появляются дополнительные источники освещения и тени. Кажется, невозможно получить это без потери 50% производительности.

А эти отвратительные шумные отражения, они так детальны и хороши, а главное - реалистичны :

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Обратите внимание, как нормальные динамические тени превращаются в мутное статичное гавной :

Интересно, мне одному кажется, что без трассировки картинка в Хогвартсе даже лучше?

Неутомимый шедевр от Microsoft - Halo Infinite. В данном случае разработчики пошли более простым путем, они убрали тени, чтобы восстановить их с помощью RTX :

Насколько хорошо в Halo Infinite реализована трассировка - решайте сами.

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Ведьмак 3 Next-Gen и здесь действительно видна работа лучей :

Картинка становится теплее, ну в смысле цветовая температура меняется. Да, это первое, что бросается в глаза, хотя "намыленные" полы тоже никуда не делись :

Но еще тени стали настолько темными, что в них вообще ничего не видно. Настоящий нексген :

И конечно же, RT отражения в воде, только посмотрите, какие они реалистичные. Такого уровня без трассировки, ну просто не достичь :

Хотя есть одна такая игра 2004 года F.E.A.R., называется. Прошел я её давным-давно на ПК на одноядерном Celeron'е и видеокартой 7300GT на 256 МБ. Она по AGP еще работала, тот момент, когда почувствовал себя старым. Так вот, каким-то невероятным образом отражения в игре, которой скоро исполнится 20 лет, выглядят значительно технологичнее, чем то, что мы видим в современных играх :

Ну и самое главное, что я бы хотел написать, не всегда включение трассировки в играх гарантирует улучшение картинки. Бывает, изменения могут быть заметны только под лупой или наоборот, сцена с лучами выглядит плохо, ежели без них. Согласитесь, довольно странно тратить производительность на сомнительное улучшение. Но возможно я и не прав, и кто-то действительно покупал себе 3070 или 3080 исключительно ради RTX и DLSS. Только и лучи уже успели новые появиться, такие как Direct Illumination и DLSS 3.0 с фрейм-генератором, которые поддерживают только 40-е серии. Но кто бы мог подумать... ох уж эти новые технологии :

Но что я все о плохом, все-таки есть игра, где трассировка реализована неплохо... Киберпанк 2077. Да, конечно, совсем уже не новинка, но имеем то, что имеем. И самое главное, что это действительно игра-витрина :

Эта игра благодаря которой пиарится и рекламируется Nvidia. Да, туда даже режим трассировки Overdrive специально добавили, чтобы унизить 30 серию. Типа обладатели RTX 3000 теперь официально бомжи, нищие со старыми картами, которые не поддерживают DLSS 3.0 и не тянут новые лучи нормально.

Несомненно, в Киберпанке неплохие отражения и мягкие тени, видно что действительно так и было задумано, хотя на мой взгляд в игре слишком много поверхностей, которые кто-то натёр мылом. И временами кажется, что ничего кроме отражений RTX тебе не дают. А может быть и не кажется :

Так для кого же существует трассировка лучей в играх? Ну, конечно же для корпорации Nvidia. Понимаете, не всегда получается продавать производительность, это дорого и накладно. К тому же, надо же отличаться от конкурентов, вот Nvidia и отличается. Пока в AMD пытались нащупать подходящее для рынка соотношение цены и производительности, в Nvidia просто решили всех переиграть, что в общем-то и произошло. Nvidia представила абсолютно филерный продукт, но с технологиями, уровни сырости которых никого не волновал. Маркетологи намекали нам, что за RTX будущее, что свечение в играх будут делать только так и никак иначе, но не прямо сейчас, а чуть-чуть потом. Запомни, парень, ты инвестируешь не в гавной. Ну, что ж, вот прошло 4 с половиной года, где сумасшедший-крышесносный RTX в каждой игре? 20 серия уже успела устареть, получается, потанцевал остался не раскрыт. А знаете, что забавное? История повторяется. Вот релизнулась 40 серия, и что мы видим? На её стороне опять новые технологии, DLSS 3.0, фрейм-генератор. То есть, если видеокарта не тянет, то Nvidia сама обещает нарисовать кучу FPS. Ну, разве это не круто....

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к технологии трассировки лучей?



