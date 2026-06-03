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Адаптивные светофоры Ростеха приступили к работе на дорогах Нижнего Тагила
Холдинг «Швабе» внедряет интеллектуальные светофоры собственной разработки в транспортную систему города. Оборудование анализирует загруженность направлений и динамически перераспределяет время зелёного сигнала.
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На улицах Нижнего Тагила началась опытная эксплуатация «умных» светофоров, созданных предприятиями Госкорпорации Ростех. Изделия, получившие обозначение ДС7-Лайт, выпущены Уральским оптико-механическим заводом имени Э.С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе»). В настоящее время к городской интеллектуальной транспортной системе уже подключены 12 устройств: восемь транспортных и четыре пешеходных. Ещё восемь светофоров находятся на стадии монтажа.

Изображение: Flux

Главное отличие новинки от традиционных аналогов — способность подстраиваться под реальную дорожную обстановку. Обычные светофоры переключают фазы строго по таймеру, не учитывая, есть ли машины на второстепенной дороге. Умная система работает иначе. Встроенные датчики в асфальтовом покрытии фиксируют наличие автомобилей, видеокамеры анализируют плотность потока, радары измеряют скорость и интервалы. Кнопки вызова пешеходной фазы также передают сигнал в центральный контроллер. Получив эти данные, система принимает решение: продлить зелёный для перегруженного направления или, наоборот, сократить его, если встречная дорога пуста.

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Корпус светофора спроектирован с учётом работы в сложных погодных условиях. Он устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, что особенно важно для регионов с резко континентальным климатом, где перепады температур и осадки могут выводить технику из строя. Кроме того, предусмотрена защита от электромагнитных помех, создаваемых линиями электропередачи и электротранспортом.

По словам представителей Ростеха, поставка в Нижний Тагил включила 20 адаптивных светофоров ДС7-Лайт. До конца 2026 года они будут проходить апробацию в реальных условиях. Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных отметил, что конструкция состоит всего из трёх основных частей, что упрощает сборку и обслуживание, а современный тонкий дизайн органично вписывается в городскую среду. После подтверждения заявленных характеристик изделия готовы к запуску в крупносерийное производство.

Тестирование интеллектуальных светофоров в Свердловской области стартовало в апреле 2026 года — тогда шесть устройств установили на перекрёстках Екатеринбурга. Впервые холдинг «Швабе» продемонстрировал новинку широкой публике на выставке «Иннопром» в июле 2025 года. Внедрение таких систем позволяет не только разгружать транспортные артерии, но и повышать безопасность участников движения.

#россия #ростех #швабе #нижний тагил #умный светофор #уомз
Источник: rostec.ru
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