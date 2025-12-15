По словам Алекса Миллера, некоторые из этих проектов перестали отвечать актуальной политике ведомства в области развития беспилотных систем

Пентагон рассматривает возможность сворачивания ряда программ по созданию беспилотных аппаратов. По словам технического директора при начальнике штаба Армии США Алекса Миллера (Alex Miller), некоторые из этих проектов перестали отвечать актуальной политике ведомства в области развития роботизированных систем.

В интервью изданию Breaking Defense Алекс Миллер отметил, что часть разработок может быть прекращена, если они не вписываются в новые приоритеты. Успешная реформа закупочной системы, как он полагает, позволит официально закрыть программы, утратившие целесообразность.

В числе несоответствующих новой концепции проектов оказалось создание единого программного обеспечения для армейских роботов (Army Robotic Common Software). Основное внимание теперь будет сосредоточено на развитии наземных беспилотных систем.

Командование армии намерено провести встречи с крупнейшими оборонными компаниями, чтобы представить им обновлённую концепцию применения беспилотных систем и обсудить возможные решения.