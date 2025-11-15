Сайт Конференция
John Connor
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
Новая торговая площадка даст возможность военным и критически важным службам оперативно покупать системы защиты от БПЛА

Пентагон создает маркетплейс для закупок оборудования против беспилотников. Новая торговая площадка позволит военным и связанным с ними службам оперативно приобретать компоненты и системы защиты от дронов. Проблема стала актуальной на фоне увеличения числа нарушений воздушного пространства военных баз малыми беспилотниками.

Разработкой занимается Межведомственная группа JIATF-401. Важно, чтобы командиры баз и партнерские агентства, такие как ФБР и Министерство внутренней безопасности, могли подбирать необходимые средства защиты. В маркетплейсе будут доступны датчики и системы некинетического воздействия, которые можно комбинировать и заменять для разных условий и угроз.

Кроме закупок оборудования, группа работает над стандартизацией систем управления и связи, чтобы упростить интеграцию разных компонентов в единую систему. Это позволит быстро реагировать на угрозы и обеспечит автономию действий на местах.

Также ведется работа по расширению юридических полномочий для защиты объектов от дронов и совершенствованию нормативной базы. В конце ноября планируется проведение саммита с участием экспертов из разных ведомств для координации усилий и обмена опытом.

#сша #бпла #пентагон #маркетплейс #торговая площадка #защита от беспилотников #защита от fpv-дронов #защита от бпла #средства защиты
Источник: twz.com
