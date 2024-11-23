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NVIDIA анонсировала свою новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090, и она действительно не будет дешевой. Это связано с рядом факторов, включая размер и сложность чипа GB202. Этот чип имеет площадь 744 мм², что на 22% больше, чем у предшественника AD102, использовавшегося в RTX 4090, площадь которого составляла 609 мм². Увеличение размера чипа позволяет разместить больше транзисторов и ядер, что улучшает производительность, но также увеличивает производственные затраты и может привести к проблемам с выходом годных чипов.



RTX 5090 будет оснащена 21,760 ядрами CUDA и 32 ГБ видеопамяти GDDR7, что значительно превосходит характеристики RTX 4090. Ожидается, что карта будет потреблять до 600 Вт энергии, что также выше, чем у предыдущей модели. Эти улучшения в производительности и энергоэффективности обусловлены использованием передовой 5-нм технологии производства от TSMC.



Что касается цены, то ожидается, что RTX 5090 будет стоить от 1,899 до 1,999 долларов США, хотя некоторые источники предполагают, что цена может достигать 2,499 долларов за модели с заводским разгоном от таких производителей, как Asus и Gigabyte. Это отражает как высокие производственные затраты, так и стратегию NVIDIA по поддержанию премиального сегмента на рынке графических процессоров.



Таким образом, высокая цена RTX 5090 обусловлена не только её мощностью и размером чипа, но и стратегией компании NVIDIA по управлению предложением на рынке.