Известный технологический предприниматель Майк Кригер присоединился к Anthropic, чтобы вывести ее ИИ-технологии на рынок.

Компания Anthropic, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, объявила о назначении Майка Кригера на должность директора по продуктам. Кригер, известный как один из соучредителей Instagram*, в последние годы работал над приложением для чтения новостей с использованием ИИ под названием Artifact, которое недавно было приобретено Yahoo.



В новой роли Кригер будет отвечать за все направления продуктовой деятельности Anthropic. Это важный шаг для компании, стремящейся сосредоточиться на выводе своих технологий на рынок. Недавно Anthropic выпустила мобильное приложение Claude для iOS, а также объявила о поддержке нескольких европейских языков. До этого компания, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, была в первую очередь сосредоточена на разработке базовых технологий ИИ.



"Опыт Майка в создании интуитивно понятных продуктов и улучшении пользовательского опыта будет бесценен, когда мы разрабатываем новые способы взаимодействия людей с Claude, особенно в деловой среде", - заявил генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи.



Индустрия искусственного интеллекта сейчас переживает бурный рост, с постоянными инновациями и громкими анонсами от таких гигантов, как OpenAI, Google, Microsoft и Apple. Перед Кригером стоит непростая задача - помочь Anthropic успешно конкурировать на этом быстро меняющемся рынке.

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